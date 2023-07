Schach WM 2024 in Österreich

Die Schachweltmeisterschaft im Blitz- und Schnellschach soll 2024 in Österreich stattfinden!

Wien (OTS) - Michael Stöttinger, Präsident des österreichischen Schachbundes, überreichte dem CEO des Weltschachbundes FIDE, Emil Sutovsky, das offizielle Gebot für die Schach WM in Österreich, die Chancen stehen exzellent, bereits in rund 3 Wochen sollte der Weltschachbund entschieden haben.

„ Wir freuen uns sehr über die Bewerbung Österreichs und werden uns hoffentlich bald mit einem positiven Ergebnis rückmelden können “, so Emil Sutovsky (FIDE CEO).

Wunschaustragungsländer sind Oberösterreich und Salzburg, in beiden Ländern soll dann jeweils eine vollständige Weltmeisterschaft gespielt werden. Das sind dann 2 der 3 offiziellen Weltmeisterschaften der FIDE, diese unterscheiden sich durch die Bedenkzeit: Bei Blitzschach dauert eine Partie ca. 10 min, bei Schnellschach ca. 30 - 50 Minuten und bei Standardschach kann eine Partie auch 6 oder 7 Stunden dauern.

„ Blitz- und Rapid sind die beiden attraktivsten Weltmeisterschaften - wir haben für den Weltschachbund ein sehr attraktives Paket geschnürt und sind sehr optimistisch “, so Michael Stöttinger (Präsident ÖSB).



Titelverteidiger und amtierender Weltmeister im Blitz- und Schnellschach ist der norwegische Weltranglistenerste Magnus Carlsen.



Ehrengast bei der Präsentation war die ehemalige Blitz- und Schnellschachweltmeisterin Anna Muzychuk aus der Ukraine, sie wird die Vorbereitungen als eine Art „Botschafterin“ für beide Bewerbe und insbesondere auch die Frauenbewerbe begleiten.

Im Unterschied zu anderen Sportarten ist Schach nicht in Damen und Herren getrennt, im Schach gibt es zuallererst immer einen „Open“ Bewerb, in dem jeder und jede mitspielen darf, dazu gibt es dann üblicherweise ein Frauenturnier. Aufgrund der Spielfigur mit Namen „Dame“ verwendet man im deutschsprachigen Raum die Bezeichnung „Frauenschach“ weil „Damenschach“ zu Missverständnissen führen könnte.



In Österreich sollen alle 4 Bewerbe stattfinden (Blitz Open, Blitz Frauen, Rapid (= Schnellschach) Open, Rapid Frauen). Insgesamt werden rund 100 Teilnehmer erwartet, darunter die gesamte Weltspitze.

