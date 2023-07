PEKABE zur Performance der Pensionskassen: die positive Entwicklung auf den Märkten konnte bei weitem nicht realisiert werden

Die heutige Meldung eines „Turnarounds“ seitens des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen wird zurückgewiesen.

Wien (OTS) - Die österreichischen Pensionskassen melden für das erste Halbjahr 2023 eine Performance von +3,28 Prozent (OTS0103, 20. Juli 2023) und sehen das als klar positive Entwicklung. Diese Darstellung mag isoliert betrachtet korrekt sein, lässt aber für die Berechtigten wesentliche Punkte außer Acht.

Entwicklung auf den Aktienmärkten wurde verschlafen

Der DAX hat im ersten Halbjahr einen Wertzuwachs von knapp 16 Prozent erreicht, offenbar ist es den Veranlagungsexperten der Pensionskassen nicht gelungen von dieser sehr positiven Entwicklung zu profitieren. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass man an der Aufwärtsbewegung an den Börsen nur marginal partizipiert hat.

Die Pensionskassen konnten somit die katastrophale Performance des vergangenen Jahres nicht ausgleichen, die erlittenen Verluste für alle Berechtigten und die Pensionskürzungen von bis zu 17 Prozent werden somit fortgeschrieben.

Auch die laufende Wiederholung von historischen Performancezahlen seitens des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen verbessert nichts an der seit Jahren dramatischen Entwicklung der Pensionsleistungen, denn diese wurden wiederholt gekürzt und betragen oft weniger als die Hälfte der ursprünglichen Pension.

Objektive und nachvollziehbare Erklärungen fehlen

Das immer wieder angeführte „schwierige Marktumfeld“ kann leider nicht als ausreichende Erklärung für eine unzureichende Performance dienen. Die Berechtigten vermissen seit Jahren korrekte Aussagen des Fachverbands.

PEKABE dazu: „Viele Betroffene wünschen sich eine Auszahlung ihres Guthabens. Diese Wahlmöglichkeit sollte man den Berechtigen generell einräumen, denn es ist ja auch ihr Geld das während des Berufslebens einbezahlt wurde und wenig gewinnbringend veranlagt wird.“

Über PEKABE

PEKABE ist die einzige europäische Konsumentenorganisation, welche die Interessen von über einer Million Berechtigter der österreichischen Pensionskassen unabhängig und überparteilich vertritt.

