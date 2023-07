SPÖ-Chef Babler: „Österreich verliert mit Wolfgang Pucher einen unermüdlichen Förderer des sozialen Miteinanders“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler ist tief betroffen über den Tod des VinziWerke-Gründers Wolfgang Pucher, der gestern, Mittwoch, im 85. Lebensjahr verstorben ist. „Mit Wolfgang Pucher verliert Österreich eine großartige Persönlichkeit und einen unermüdlichen Förderer des sozialen Miteinanders. Wolfgang Puchers Lebenswerk ist beeindruckend, sein kompromissloses soziales Engagement für Menschen in Not ist beispielgebend“, betonte Babler heute, Donnerstag. „Wolfgang Pucher hat mit seinem jahrzehntelangen Engagement vorgezeigt, was so wichtig ist: Nämlich hinschauen, wo andere wegschauen, und ganz konkret helfen. Gerade jetzt, wo immer mehr Menschen zu Bittsteller*innen degradiert werden, fehlen Persönlichkeiten wie Wolfgang Pucher ganz besonders“, sagte Babler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

