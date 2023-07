ASFINAG: Vorsicht beim Online-Kauf von Mautprodukten zu überhöhten Preisen

Digitale Mautprodukte nur via ASFINAG-Mautshop, App, Verkaufsautomaten und Vertriebsstellen zum Einheitspreis

Wien (OTS) - Die Digitale Vignette und die Digitale Streckenmaut bieten Kund:innen der ASFINAG große Vorteile. Vorsicht ist jedoch beim Online-Kauf einer österreichischen Autobahnvignette oder Streckenmauttickets geboten. Bei vielen Anbieter:innen im Netz wird die Vignette sowie die Tickets teurer verkauft als der Einheitspreis, den es garantiert nur bei ASFINAG oder den offiziellen Vertriebsmöglichkeiten gibt.

Immer wieder bieten inoffizielle Online-Anbieter:innen Mautprodukte über Websites und Apps an, verlangen für diese Services jedoch zusätzliches Entgelt. „Kaufen Sie also nur bei offiziellen ASFINAG-Vertriebspartnern wie ÖAMTC, ARBÖ, ADAC sowie an vielen Trafiken und Tankstellen oder nutzen Sie unseren Mautshop sowie die ASFINAG App. Darüber hinaus gibt es sofort gültige Digitale Mautprodukte auch bei den sechs ASFINAG-Mautstellen und bei mehr als 70 Verkaufsautomaten in ganz Österreich. Nur so stellen Sie sicher, dass etwa die Jahresvignette auch tatsächlich 96,40 Euro, 10-Tages-Vignette Pkw 9,90 Euro sowie die 2-Monats-Vignette Pkw 29 EUR kostet“, bestätigt ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder. Um hier ein möglichst umfassendes Angebot zu gewährleisten, bietet die ASFINAG sogar länderübergreifend Services an. Es besteht etwa die Möglichkeit, bei über 400 Vertriebspartner:innen und bei allen Verkaufsautomaten die slowenische e_Vignette zu erwerben.

„APP in den Urlaub“ – Die ASFINAG App als optimale Reisebegleiterin

Mehr als eine halbe Million Aufrufe im Monat zeigen, dass die ASFINAG-App eine ständige Begleiterin für viele Menschen auf ihrer Fahrt in Österreich ist. Dabei gibt es jetzt auch zahlreiche neue Funktionen für die Nutzer:innen. Mit der neu gestalteten App kann die ASFINAG die Kund:innen noch moderner und bequemer von A nach B begleiten.

Die Vorteile: vom personalisierten Homescreen über Karten, 1.800 Webcams, Verkehrsinfo, Rastmöglichkeiten bis zu E-Ladestationen, dem Kauf von Mautprodukten und aktuellen News erhalten Kund:innen eine digitale Rundum-Betreuung.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

Pressesprecher ASFINAG

mailto: alexander.holzedl @ asfinag.at

Mobil: +43 664 60108 18933, www.asfinag.at