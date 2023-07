„Glatt & Verkehrt 2023“: Ö1 überträgt vier Abende live vom Weltmusik-Festival in Krems

Wien (OTS) - Bis 30. Juli findet in Krems die 27. Ausgabe des Weltmusik-Festivals „Glatt & Verkehrt“ statt. Ö1 überträgt vier Abende (26., 28.-30.7.) live von der Hofbühne der Winzer Krems, Sandgrube 13.

Am Mittwoch, den 26. Juli ab 19.30 Uhr vergrößert sich das Trio „Zur Wachauerin“ um die Gitarristen Michael Bruckner und Fabian Pollack sowie den Dialektpoeten Wolfgang Kühn zum Oktett und gibt ins Wienerische übertragene Songs der Country-Legende Hank Williams zum Besten. Danach verhandelt die brasilianische Sängerin Bia Ferreira bei ihrem Österreich-Debüt zu Grooves von Samba bis Afrobeat Themen wie Feminismus, Rassismus und Homophobie.

Alte und neue Lieder aus der Ukraine präsentiert das Duo „Kurbasy“ an einem Doppelkonzertabend mit den griechisch-türkischen Musikern Derya Türkan & Sokratis Sinopoulos am Freitag, den 28. Juli ab 19.30 Uhr. Den Sängerinnen Nataliia Rybka-Parkhomenko und Mariia Oneshchak der in Duobesetzung anreisenden Formation „Kurbasy“ aus Lwiw (Lemberg) fällt in Kriegszeiten ganz von selbst die Rolle als eindringliche Botschafterinnen ukrainischer Identität zu. In Krems interagieren die Sängerinnen mit einem grenzüberschreitenden Duo, dem eine politische Dimension ebenso wenig abzusprechen ist: Gelten doch Derya Türkan und Sokratis Sinopoulos seit fast drei Jahrzehnten als einflussreiche Interpreten der türkischen Kemençe bzw. der aus Griechenland stammenden pontischen Lyra. Weiters spielt an diesem Abend die israelische Band „El Khat“. Mit ihrem retrofuturistischen Sound liegen die sechs Musiker einerseits im Trend der letzten Jahre, andererseits steht ihr Sound ziemlich einzigartig da – eine Mischung aus stark rhythmisch geprägten Grooves, einfachen Akkorden und verführerischen Melodien.

Am Samstag, den 29. Juli ab 19.30 Uhr schwelgt der österreichische Jazzmusiker Uli Soyka mit Judith Schwarz und Andi Menrath in der als „Cooking Drums“ überschriebenen Besetzung im üppigen Schlagzeug-Sound. Am Bass ist Tobias Vedovelli mit dabei, und Saxofonist Klaus Dickbauer wird über diesem brodelnden Groove-Gebräu seine inspirierten Linien mäandern lassen. Die Vokalgruppe „A Filetta“ mit Abdullah Miniawy (Stimme, Songwriting) und Peter Corser (Saxofon, Komposition) widmet sich Musik aus Korsika und Ägypten. Paghjella, die dreistimmige, jahrhundertealte A-cappella-Musik Korsikas, entstand vermutlich auf Basis des gregorianischen Chorals und von Volksliedern. „A Filetta“ ist das vielleicht bedeutendste Ensemble der 2009 ins UNESCO-Welterbe aufgenommenen Paghjella.

Am Sonntag, den 30. Juli steht der letzte Festivaltag ab 19.30 Uhr mit dem Konzert des Ensembles „Atine“ im Zeichen iranisch-persischer Musik. Das Quintett um die persische Sängerin Aïda Nosrat schöpft aus mehreren Jahrhunderten persischer Dicht- und Gesangskunst. Darbietungen, die im eigenen Land verboten sind – die Musikerinnen leben seit Jahren im Exil in Paris. Zum Abschluss verwandeln der Posaunist und Vokalist Nils Landgren und der Gitarrist Johan Norberg aus Schweden Jazz-Standards, Pop-Klassiker und skandinavische Volkslieder in zeitlose, stilistisch freie Lieder. Nähere Informationen zum Programm von Österreich 1 sind abrufbar unter https://oe1.orf.at.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 87 878/18050

isabella.henke @ orf.at