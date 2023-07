Happy Birthday, Otto Waalkes! ORF-1-Filmabend am 22. Juli zum 75. Geburtstag des ostfriesischen Kultkomikers

Ab 20.15 Uhr: ORF-Premiere „Catweazle“ und „7 Zwerge“-Doppel

Wien (OTS) - Kultkomiker Otto Waalkes feiert am 22. Juli 2023 seinen 75. Geburtstag – und ORF 1 feiert mit: Ab 20.15 Uhr stehen an diesem Tag zuerst der turbulente Zeitreise-Filmklamauk „Catweazle“ (als ORF-Premiere) und danach die Komödien „7 Zwerge – Männer allein im Wald“ und „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ mit zahlreichen Star-Comedians wie Christian Tramitz, Mirco Nontschew, Heinz Hoenig oder Ralf Schmitz und Cosma-Shiva Hagen als Schneewittchen auf dem Programm.

ORF-Premiere „Catweazle“ (Samstag, 22. Juli, 20.15 Uhr, ORF 1)

Als verschrobener Magier des Mittelalters landet „Catweazle“ (Otto Waalkes) nach der Flucht vor einem fiesen Fürsten in der modernen, heutigen Zeit. Dabei kommt ihm sein Druidenstab Anawandur abhanden, den der zwölfjährige Benny (Julius Weckauf) im Wald findet und mit nach Hause nimmt. Allerdings verschenkt Bennys Vater den Stab gleich an die Nachbarn weiter – und schließlich landet Anawandur in einem Museum. Dort will die skrupellose Antiquitätenhändlerin (Katja Riemann) in seinen Besitz kommen. Für Benny und Catweazle beginnt eine turbulente Jagd! Die deutsche Filmkomödie nach den gleichnamigen Romanen und der Fernsehserie inszenierte Sven Unterwaldt 2021.

„7 Zwerge – Männer allein im Wald“ (Samstag, 22. Juli, 21.45 Uhr, ORF 1)

Zipfelmützen aufgesetzt und ab durch den Wald zu den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen – in der brachial-komödiantischen Variation des Märchens um „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ mit Starkomiker Otto Waalkes. In weiteren Rollen des Überraschungshits aus dem Jahr 2004, der es innerhalb weniger Tage zu mehr als drei Millionen Kinobesucherinnen und -besuchern brachte und insgesamt mehr als sieben Millionen Zuseherinnen und Zuseher verzeichnete: die Comedians Mirco Nontschew, Atze Schröder, Christian Tramitz, Rüdiger Hoffmann sowie Cosma Shiva Hagen als Schneewittchen, Nina Hagen als böse Königin und Mavie Hörbiger als Rotkäppchen.

„7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ (Samstag, 22. Juli, 23.15 Uhr, ORF 1)

Schneewittchens (Cosma Shiva Hagen) Sohn befindet sich in Lebensgefahr und nur die sieben Zwerge können ihn vor dem Kochtopf des bösen Rumpelstilzchens bewahren. Allen voran Bubi (Otto Waalkes) ist sich seiner Verantwortung bewusst und versucht die restlichen Zwerge zusammenzutrommeln, um das Kind zu retten. Nur wenn das Team rund um Schneewittchen und Bubi rechtzeitig den Namen des Bösewichts errät, lässt dieser von seinem Vorhaben ab. „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ schließt an die Erfolgskomödie „7 Zwerge – Männer allein im Wald“ an. Die Komödie, bei der Otto-Stammregisseur Sven Unterwaldt („Otto’s Eleven“) Regie führte, die ihren Namen in Anlehnung an den James-Bond-Streifen „Die Welt ist nicht genug“ erhielt, wartet mit Comedy-Stars wie Otto Waalkes („Otto – Der Film“) dem „Außerfriesischen“ und Atze Schröder („Alles Atze“) auf, zudem sind Nina Hagen als Hexe und deren Tochter Cosma Shiva („Der Bibelcode“) als Schneewittchen zu sehen.

