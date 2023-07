22. Bezirk: Unterhaltung am Wochenende im Donaupark

Medizinkabarett (21.7.), Austro-Pop (22.7.) und Wienerlied (23.7.)

Wien (OTS) - Der „Kulturverein Donaustadt“ (Präsident: Herbert Sobotka) kündigt die nächsten Veranstaltungen auf der beliebten „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst dem Irissee) an: Am Freitag, 21. Juli, präsentiert ab 19.30 Uhr das Humoristen-Duo „Peter & Tekal“ den Zuschauer*innen das amüsante Medizinkabarett-Programm „Was schluckst Du...?!“. Das Trio „DIE 3“ erfreut das Publikum am Samstag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr, mit „Neuer Musik aus Österreich“. Michael Korner, Alexander Klement und Herbert Frei pflegen den „Austro-Pop, Volks-Pop und Austro-Rock“ und tragen Lieder aus ihrer aktuellen CD „Bei uns daham“ vor. „Wienerisch im Donaupark“ lautet das Motto eines Konzerts von „Kurt Strohmer und seine Hawara“ am Sonntag, 23. Juli. Der Sänger und Entertainer Kurt Strohmer interpretiert ab 18.00 Uhr alte und neue Wienerlieder und wird von Franz Horacek (Gitarre) und Herbert Schöndorfer (Akkordeon) begleitet. Generell ist der Eintritt frei. Auskünfte: Telefon 0664/88 22 67 10 („Hotline“). Mehr Informationen im Internet: www.buehnedonaupark.at.

Eine routinierte Animateurin kümmert sich am Samstag, 22. Juli, ab 16.30 Uhr um die kleinsten Besucher*innen der Freiluft-Bühne im Donaupark. Bei der „Schmink-Station“ von Klara Kundu geht es garantiert lustig zu. Der kindgerechte Spaß ist gratis. Weitere Veranstaltungen finden bis Sonntag, 27. August, statt. Anfragen dazu beantwortet das ehrenamtlich tätige Team vom „Kulturverein Donaustadt“ gerne via E-Mail: office@kv22.at.

Allgemeine Informationen:



(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at