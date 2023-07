Mit den Lotterien Tagen Kultur genießen – Wiener Kabarettfestival startet am 24. Juli

Mit den Lotterien Tagen bieten die Österreichischen Lotterien allen Interessierten Zugang zu Kultureinrichtungen, von Museen über Theater und Kulturfestivals bis hin zum Zoobesuch.

Wien (OTS) - Die Lotterien Tage gibt es bereits seit dem Jahr 2010 und sie wurden mit mittlerweile mehr als 130 Veranstaltungen und knapp 170.000 Besucher:innen zu einem beliebten Fixpunkt in den Terminkalendern der Kooperationspartner und Spielteilnehmer:innen der Österreichischen Lotterien. Denn auch wenn es nicht für einen Hauptgewinn gereicht hat, bieten die Produkte der Österreichischen Lotterien damit regelmäßig eine Gelegenheit, aus einer vermeintlichen „Niete“ einen Gewinn zu machen und sie als Eintrittskarte für die beliebtesten Kunst- und Kultureinrichtungen des Landes zu nutzen. Wer an einem Lotterien Tag mit einem Wettschein oder Los der Österreichischen Lotterien in die jeweilige Institution oder zur Veranstaltung kommt, erhält damit freien Eintritt.

Auch heuer sorgen die Lotterien Tage wieder für viel gute Laune in Österreichs Kultursommer und unterstützen das Wiener Kabarettfestival, das von 24. bis 29. Juli stattfindet. An jedem Abend treten jene Nachwuchskünstler:innen auf, die sich ihren Startplatz im Rahmen der Kabarett Talente Show erspielt haben, die ebenfalls von den Österreichischen Lotterien unterstützt wird.

Dazu Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien: „Ganz im Sinne unseres Leitsatzes „Playsponsible – Gemeinsam Verantwortung leben“ pflegen die Österreichischen Lotterien eine Tradition, die von gesellschaftlichem Engagement und Verantwortung zeichnet. Mit dieser Partnerschaft werden wir einem großen Anliegen der Österreichischen Lotterien gerecht, nämlich Kunst und Kultur möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen und gleichzeitig junge Kabarett-Talente zu unterstützen.“

Michaela Lefor und Thomas Oberbauer, Veranstalter des Wiener Kabarettfestivals: „Die Österreichischen Lotterien ermöglichen es uns als Presenting Partner der Kabarett Talente Show seit vielen Jahren, Nachwuchs-Potentiale österreichweit zu zeigen und ihnen, über diese Plattform bis hin zur großen Bühne beim Wiener Kabarettfestival bekannt zu werden. Für manch einen ein gutes Sprungbrett, vor allem, wenn man das hohe Interesse sieht, das sich jährlich für diesen Nachwuchsbewerb zeigt. Wir bedanken uns bei den Österreichischen Lotterien für das Vertrauen, immer wieder den Nachwuchs zu fördern und uns als Veranstalter treu zu sein.“

Über das Wiener Kabarettfestival

Das Wiener Kabarettfestival wurde 2011 mit der Idee gegründet, in der grundsätzlich spielfreien Zeit der meisten Kabarettisten in den Sommermonaten Open Air Kabarett im Arkadenhof des Wiener Rathauses zu bieten. Ab 2015 kamen zusätzlich Voracts für Kabarett Talente hinzu, die sich über die Kabarett Talente Show presented by Österreichische Lotterien qualifizieren und ein wesentlicher Bestandteil des Festivals darstellen, um dem Nachwuchs die Chance für ein Sprungbrett bis hin zum Star zu ermöglichen. Das aktuelle Sommerprogramm finden Sie unter: https://wienerkabarettfestival.at/programm/

Ein Foto zum Download finden Sie unter:

https://bit.ly/Lotterien-Tage-Kabarettfestival

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Minar

Managing Director Corporate Communications

Österreichische Lotterien GmbH

Tel.: +43/1/53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ lotterien.at

Website: www.casinos.at, www.lotterien.at, www.playsponsible.at



Eveline Strnad

Sponsoring & Media Cooperation

Österreichische Lotterien GmbH

Tel.: +43/1/53440 – 31922

E-Mail: eveline.strnad @ lotterien.at

Website: www.casinos.at, www.lotterien.at, www.playsponsible.at