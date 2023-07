Österreichisches Start-Up notarity mischt mit Online-Beglaubigungen Notariat in Deutschland auf

Wien (OTS) - 15 Monate nach dem Start expandiert Österreichs höchstbewertetes Legal-Tech-Start-Up notarity.com nach Deutschland. In Kooperation mit deutschen und österreichischen Notar:innen bietet notarity ab sofort in Deutschland auch die Abwicklung landesspezifischer Notariatsdienstleistung vollständig online an. Bei international gültigen Online-Notariatsdiensten auf notarity.com kommt schon jetzt jede:r dritte Nutzer:in aus Deutschland.

Insgesamt haben in den vergangenen eineinviertel Jahren schon Menschen und Unternehmen aus mehr als 100 Ländern notarity genutzt. Deutschland ist jetzt der erste Auslandsmarkt, den notarity aktiv adressiert. Weitere Länder sollen demnächst folgen.

„Wir arbeiten bereits mit jeder vierten österreichischen Notariatskanzlei zusammen und bieten seit längerem auch schon international gültige Online-Notariatsdienste an. Gerade in Deutschland ist dies auf großes Interesse gestoßen. Künftig sind wir nun auch in der Lage, deutschlandspezifische Notariatsleistungen wie Handelsregister-Anmeldungen, Firmenadressänderungen, Unterschriftsbeglaubigungen oder Bevollmächtigungen anzubieten“, sagt CEO und Firmengründer Jakobus Schuster.

Bereits über 10.000 Beglaubigungen im ersten Jahr – Monatlich 20 Prozent Wachstum

Der Notariatsakt ist schon immer die sicherste Form, wenn man private oder unternehmerische Vereinbarungen treffen, besiegeln, sicher verwahren oder Aufgaben sicher übertragen möchte oder muss. notarity hat diesen traditionellen Geschäftsakt vollständig digitalisiert und bietet Notar:innen sowie Kund:innen die Abwicklung von Online-Beglaubigungen für jegliche Dokumente an, egal ob für Firmengründer, Banken, Immobilienunternehmen oder Privatpersonen. Dabei stehen Fälschungssicherheit und Datenschutz immer an erster Stelle.

Bereits im ersten Jahr nach der Gründung 2021 wurden über notarity mehr als 10.000 Dokumente nach höchsten europäischen Standards beglaubigt. Monatlich wächst die Nutzung derzeit um 20 Prozent. „Jeden Tag stellen unsere Notariatspartner derzeit 150 bis 200 neue Beglaubigungen online aus“, so Schuster. Erst im April hat sich das Start-up in einer weiteren Finanzierungsrunde eine Millionensumme gesichert. notarity ist damit das bisher höchstbewertete Legal-Tech-Start-Up Österreichs.

Sichere Nutzung in Deutschland

In Deutschland sieht Schuster noch großes Potenzial für die Digitalisierung des Beglaubigungsprozesses: „Der deutsche Markt wird sehr stark von Bürokratisierung und den damit verbundenen langwierigen Prozessen beherrscht. Die Gesetzgebung in Österreich ist in diesem Bereich hingegen sehr fortschrittlich und digitalisierungsfreundlich.“

Zur Vereinfachung des grenzüberschreitenden Rechtsverkehrs haben Deutschland und Österreich ein bilaterales Abkommen geschlossen. Nach diesem Abkommen sind notariell beglaubigte Dokumente im jeweils anderen Land ohne zusätzliche Förmlichkeiten wie einer Apostille einsetzbar. Das niedersächsische Oberlandesgericht (OLG) Celle hat in einem Beschluss entschieden, dass online in Österreich beglaubigte Dokumente gleichwertig zu deutschen Beglaubigungen sind.

notaritys Angebot für Deutschland: Online-Beglaubigungen aller Art möglich

Bisher wurde notarity in Deutschland besonders häufig von deutschen Versandhändlern genutzt, die laut österreichischer Verpackungsverordnung für den grenzüberschreitenden Versand einen Müllbevollmächtigten nominieren müssen. „Dass das nun via notarity online möglich ist, hat den Aufwand für den Einstieg deutscher Händler in den Versand nach Österreich von Monaten auf Minuten reduziert. Genauso funktioniert das nun auch in Deutschland mit vielen anderen Beglaubigungen von einer Anmeldung auf Eintragung im Handelsregister über Vollmachten und bis zu Anmeldungen auf Eintragung im Vereinsregister“, betont Schuster.

Unabhängig davon, ob es sich um eine Beglaubigung einer Unterschrift auf einer Anmeldung zum Handelsregister, einer Vollmacht oder einer eidesstattlichen Erklärung handelt, der Ablauf ist immer schnell, effizient, unbürokratisch, sicher und vollständig digital. Dabei spielt es keine Rolle, wann und wo der gewünschte Online-Termin stattfinden soll. Buchungen über notarity können sehr kurzfristig (zehn Minuten vor dem Termin) und zeitlich flexibel (werktags zwischen 7 und 22 Uhr) erfolgen.

Wichtig ist, rechtzeitig vor dem Termin den Online-Verifikationsprozess zu absolvieren. In diesem Prozess wird eine elektronische Signatur erstellt. Während der Videokonferenz mit einer Notarin oder einem Notar werden die Dokumente digital unterzeichnet. Nach der Beglaubigung durch eine Notarin oder einen Notar wird diese als Download oder auf Wunsch auch in Schriftform zur Verfügung gestellt. Die digital beglaubigten Dokumente können weltweit eingesetzt werden. Bei Bedarf kümmert sich das Technologieunternehmen auch um eine Apostille.

Über notarity

Das aus Österreich stammende Start-up und Technologieunternehmen notarity.com ist die führende europäische Internetplattform für Online-Notariatsdienste. notarity hat den Notariatsakt neu erfunden und den Amtsweg zu Notarinnen und Notaren zur modernen Online-Dienstleistung weiterentwickelt. Ob Unternehmensgründung, Übertragung von Unternehmensanteilen, Kapitalerhöhung, Liquidation, Immobilienkauf, Kreditpfand, Schenkung, Änderung im Firmenbuch, Vollmacht oder sonstige Unterschriftsbeglaubigungen – mit notarity lassen sich Notariatswege jederzeit on demand, bequem und sicher von zuhause oder vom Büro aus in wenigen Minuten erledigen – unabhängig davon, wo auf der Welt man sich gerade befindet. Bereits jede vierte österreichische Notariatskanzlei bietet Termine schnell und einfach online auf notarity.com online an. Gemeinsam haben sie über die Plattform alleine im ersten Jahr mehr als 10.000 Dokumente nach höchsten europäischen Standards beglaubigt. Das österreichische Notariat und notarity sind damit globale Leader bei der Ausstellung digitaler Beglaubigungen für Unternehmen und Personen aus mehr als 100 Staaten.

