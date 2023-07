In 4 Tagen startet das Wiener Kabarettfestival im Rathaus

Am 24. Juli gibt sich Viktor Gernot die Ehre

Wien (OTS) - Eine Woche lang Gags, Spaß und Humor vom Feinsten. Bei Summerfeeling im luftigen Arkadenhof des Rathauses so richtig entspannen, dazu laden beliebte Künstler:innen zu ihren Programmhighlights ein. Zum Abschluss der humoristischen Woche, lädt „Ina Regen & Band“ zu einer musikalischen Radltour ein.

Der Arkadenhof wird wieder zur großen Bühne für Stars und Talente der Kabarett Szene. Ein Sprungbrett für die neuen Großen wird auch 2023 geboten. Dank der Castingshow geben auch die Sieger der Kabarett Talenteshow einen Einblick in ihre Künstlerseele.

Fotos entnehmen Sie bitte folgendem Link: https://we.tl/t-87ZQdOvgVU

Fotocredit: alle, Maria Altmann

Das Programm:

Montag, 24.7.23 Voract: Christina Kiesler

Viktor Gernot „Schiefliegen 1. Teil“

Voract: Romeo Kaltenbrunner

iktor Gernot „Schiefliegen 2. Teil“





Dienstag, 25.7.23 Voract: Jane Mumford

Eva Karl Faltermeier „TAXI. Uhr läuft“

Gernot Kulis „Best Of 20 Jahre Ö3 Callboy





Mittwoch, 26.7.23 Voract: SANcartoons

Kernölamazonen

„LiederLiebesReisen: Reloaded“





Donnerstag, 27.7.23 Voract: Lorenz Hinterberger

Gery Seidl „beziehungsWEISE 1. Teil“

Voract: Yavuz Köroglu

Gery Seidl „beziehungsWEISE 2. Teil“

Freitag, 28.7.23 Voract: Michaela Obertscheider

Clemens M. Schreiner „ Das Beste vom Guten“

Nina Hartmann „Endlich Hausfrau“

Samstag, 29.7.23 Support: FLINTE

Ina Regen + Band//Singer-Songwriterin

„Fast Wie Radlfahren – Tour 2023“

Partnerstände & vieles mehr

Nutzen Sie täglich bereits ab 18:00 Uhr die Chance, an den Partnerständen zu flanieren & sich von den musikalischen Stimmen der „Freunde des Japaners“ zu Beginn und in der Pause begeistern zu lassen.

Gleich am Montag, 24.7. steht das Wiener Kabarettfestival unter dem Zeichen von Hochriegl und Ritter Sport.

Jeder Gast bekommt ein Glas Hochriegl Sekt gratis und beim Nachhauseweg eine Hochriegl Hugo oder Betty Dose sowie Knusperflakes von Ritter Sport.

Mitmachen und Gewinnen:

Täglich außerdem einen 55 Zoll TV am Drei Stand gewinnen, beim HDI Stand Goodies mit nach Hause nehmen, beim Glücksrad dem unwiderstehlichen Geschmack der Ritter Sport folgen, beim Oldtimer Bus von Pringles die neuesten Chips verkosten, sich am Erste Bank Stand mit kleinen Tennisgeschicklichkeiten bewegen, in der Kurierlounge gemütlich sitzen und ein Fotosnap schießen, um sich ein Souvenirbild mit nach Hause zu nehmen, sich von 88.6 Musik berieseln lassen und etliches mehr …. Für kulinarische Köstlichkeiten sorgt der Wiener Rathauskeller, das Bier wird vom Partner Schwechater unterstützt und für das Wohl rund um das Waser sorgt GASTEINER.

Tickets unter: www.wienerkabarettfestival.at

Tickets in 5 Kategorien von 19 Euro bis 61 Euro

Business & VIP Packages auf Anfrage

Rückfragehinweis, Veranstalter Lefor Oberbauer:

Projektleitung: Roswitha Seiler: hubner@leforoberbauer.at

Medienarbeit und PR: Mag. Heike Fischer: fischer@leforoberbauer.at

Rückfragen & Kontakt:

