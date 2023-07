FPÖ – Schnedlitz: Niederösterreichische Freiheitliche veranlassen erste Rückerstattung aus dem Corona-Fonds

„Die FPÖ ist der Garant für Gerechtigkeit und die FPÖ Niederösterreich ist der Beleg dafür!“

Wien (OTS) - Gestern startete die erste Rückerstattung von Covid-Strafen im Rahmen des Corona-Fonds der ÖVP-FPÖ-Landesregierung in Niederösterreich. Für den freiheitlichen Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz setze LH-Stv. Udo Landbauer und sein Team damit ein weiteres Wahlversprechen in die Tat um: „Die FPÖ ist der Garant für Gerechtigkeit und die FPÖ Niederösterreich ist der Beleg dafür! Gestern konnte FPÖ-Landesrat Christoph Luisser die erste widerrechtlich auferlegte Covid-Strafe aus dem Corona-Fonds rückerstatten und somit den Weg zurück in die altbekannte Normalität einleiten. Wir sorgen für die Wiedergutmachung, die der Bevölkerung nach den Jahren der völlig verfehlten Corona-Maßnahmenpolitik der Bundesregierung mehr als nur zusteht!“



Während es sich bei den medial groß angekündigten Corona-Aufarbeitungsprozess von Kanzler Nehammer nur um leere Wortfloskeln handle, sei die FPÖ die einzig stabile Kraft in Österreich, bei der die Bevölkerung, ihre Interessen und ihr Wohl an oberster Stelle stehen würden: „Wir sind die Vertreter der normalen Menschen in diesem Land. Die ÖVP-Grüne-Bundesregierung hat mit tatkräftiger Unterstützung von SPÖ und NEOS in den Corona-Jahren nicht nur alles falsch gemacht, sondern ist auch noch immer nicht bereit, ihre Fehler offen und ehrlich aufzuarbeiten und der Bevölkerung endlich die Gerechtigkeit zukommen zu lassen, die ihr auch zusteht. Wir stehen aber an der Seite des Volkes und werden gemeinsam mit unserem Volkskanzler Herbert Kickl die Aufarbeitung der falschen Corona-Politik der letzten Jahre einleiten, bundesweit für Wiedergutmachung sorgen und zum Wohle der Bürger dafür garantieren, dass sich derartige Übergriffe auf das körperliche, seelische und materielle Wohl der Bürger nie mehr wiederholen werden!“



