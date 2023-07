Oö. Volksblatt: "Ewiggestrige" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 20. Juli 2023

Linz (OTS) - Es ist Zeit, dass das Verbotsgesetz nachgeschärft wird – anscheinend liegen die Geschehnisse des Holocaust im 2. Weltkrieg zu weit in der Vergangenheit. Wenn die Zeitzeugen und mit ihnen die Erinnerungen schwinden, dann ist das Vergessen nicht mehr weit weg. Umso dringlicher ist es, dass scharfe Gesetze eine Wiederholung der Gräueltaten von einst verhindern.

In jüngster Zeit kam es vermehrt zu gefährlichen Tendenzen – Hetzkampagnen in sozialen Medien, Aktionen mit Judensternen bei Corona-Demos, Waffen werden gefunden oder Nazi-Tattoos im Freibad gesichtet. Manche Wortwahl oder Zurschaustellung lässt einen geradezu schaudern. Ein Nährboden für Verschwörungstheorien – und dann ist es von anfänglichen Hasstiraden nicht mehr weit zu körperlicher Gewalt. Da gelten auch keine Ausreden von Ahnungslosigkeit oder ein Bagatellisieren der Fakten – denn bekanntlich schützt Unwissenheit vor Strafe nicht!

Da ist es gut und wichtig, wenn darüber geredet wird. Alleine schon die Diskussion rund um das Verbotsgesetz hat dazu beigetragen, das Geschehen von vor mehr als 80 Jahren wieder in das gedankliche Jetzt zu rufen ... und die Warner müssen gehört werden. Nur so kann man auch Ewiggestrige davon abhalten, in Abgründe vergangener Zeiten zu fallen.

