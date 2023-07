READY-IN-A-CLICK: DAS ERSTE VIRTUELLE MAKEUP IN MICROSOFT TEAMS

New York (ots/PRNewswire) - Maybelline New York bringt mit Microsoft Teams virtuelle Makeup-Looks an den Arbeitsplatz

Maybelline New York kündigte heute eine Zusammenarbeit mit Microsoft an, die eine neue Möglichkeit bietet, sich für Videoanrufe in Microsoft Teams mit virtuellem Makeup vorzubereiten.

Mit der Beauty-App von Maybelline in Microsoft Teams können Nutzer*innen ihren persönlichen Stil schnell und einfach direkt in einem Teams-Meeting anpassen. Die virtuellen Makeup-Looks bieten eine einfache Möglichkeit, verschiedene Stile auszuprobieren, mit dem Ziel, Makeup zu demokratisieren und den Menschen mehr Selbstvertrauen zu geben, insbesondere am Arbeitsplatz.

Mit dieser Integration macht Maybelline New York seinen neuesten Schritt in die Welt des digitalen Makeups.

„Maybelline hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem Menschen das Selbstvertrauen zu geben, seine Schönheit zum Ausdruck zu bringen. Egal, ob Sie nun vor Ort oder virtuell arbeiten, ein gutes Selbstwertgefühl kann Ihnen helfen, sich von Ihrer besten Seite zu zeigen," so Trisha Ayyagari, Globale Markenpräsidentin von Maybelline New York. „Deshalb haben wir uns mit Microsoft Teams zusammengetan, um virtuelle Makeup-Looks zu entwickeln - so können Sie sich auch an einem hektischen Tag mit nur einem Klick schminken. Wir hoffen, dass wir das Leben der Menschen ein wenig leichter machen."

Angetrieben von Modiface AI und in Zusammenarbeit mit dem Geena Davis Institute entwickelt, um die Repräsentation einer breiten und vielfältigen Bevölkerung zu gewährleisten, zielt Maybelline darauf ab, den Nutzer*innen eine Reihe von Looks anzubieten, die am besten zu ihren Meetings passen, und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, verschiedene Makeup-Looks zu entdecken, die sie sonst vielleicht nicht ausprobiert hätten.

Betrachten Sie dies als Ihr „virtuelles Schminktäschchen", ausgestattet mit allen wichtigen digitalen Schminkprodukten für unsere zunehmend virtuelle Welt. Mit einem einfachen Klick können Nutzer*innen aus 12 Makeup-Looks auswählen, um ihr eigenes natürliches Aussehen zu ergänzen und sich souverän und wohl zu fühlen. Zu jedem Look gibt es eine Produktaufschlüsselung, so dass die Nutzer*innen wissen, welches Maybelline New York-Produkt und welcher Farbton den virtuellen Look ausmachen und ihn im wirklichen Leben nachahmen können. Maybelline New York ist der Vorreiter dieser Innovation für die L'Oréal-Gruppe. Die virtuellen Makeup-Looks sind jetzt weltweit als Option in Teams-Videoanrufen für Personen mit einer Teams-Unternehmenslizenz verfügbar.

„Bei Microsoft steht die Befähigung von Menschen durch Technologie im Mittelpunkt unserer Arbeit," so Nicole Herskowitz, Vizepräsidentin, Microsoft Teams. „Die neue Maybelline Beauty-App in Microsoft Teams ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir gemeinsam mit unseren Partnern den Menschen mehr Möglichkeiten geben, sich in hybriden Arbeitsumgebungen auszudrücken und dabei die Stärke von KI nutzen."

Informationen zu Maybelline New York

Maybelline New York ist eine der weltweit führenden Kosmetikmarken, die in über 120 Ländern vertreten ist und allein mit ihrem legendären, lang anhaltenden Lippenstift (Matte Ink) 33 Millionen Verbraucher*innen erreicht. Der Bestseller der Marke, die Fit Me Foundation, ist seit 2017 in 40 Farbtönen erhältlich, um sicherzustellen, dass jeder seinen perfekten Farbton und seine perfekte Beschaffenheit finden kann (97 % der Käufer*innen fanden in einer Verbraucherstudie den passenden Farbton). Maybelline New York hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem Menschen das Selbstvertrauen zu geben, das er braucht, um seine Wünsche zu verwirklichen - durch leicht zugängliche, inklusive und einfach zu verwendende Produkte.

Informationen zu Modiface

Modiface ist ein führender Anbieter von Technologien für die virtuelle Anprobe in der Kosmetikbranche. Das 2008 gegründete Unternehmen Modiface hat eine innovative Technologie entwickelt, die es den Nutzer*innen ermöglicht, sich selbst in Echtzeit mit verschiedenen Makeup- und Frisurenstilen zu sehen, indem sie ihr eigenes Foto oder einen Live Video-Feed verwenden. Dank seiner profunden Kenntnis der Kosmetikbranche und einem Engagement für Innovation hat es sich Modiface zur Aufgabe gemacht, Verbraucher*innen zu helfen, den perfekten Look zu finden und fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Informationen zum Geena Davis Institute

Das Geena Davis Institute on Gender in Media ist eine forschungsbasierte Organisation, die sich in der Medien- und Unterhaltungsbranche für die Verbesserung der Geschlechterdarstellung von Mädchen und Frauen einsetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Francia Cooper, francia.cooper @ maybelline.com

Julie Delazyn, julie.delazyn @ loreal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2154511/Maybelline_Virtual_Makeup.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ready-in-a-click-das-erste-virtuelle-makeup-in-microsoft-teams-301880424.html