VPNÖ-Ebner ad Van der Bellen: Kein einziges Wort zur grünen Faschismus-Entgleisung

St. Pölten (OTS) - „Von einer Überparteilichkeit des Präsidenten konnte heute leider nur wenig Rede sein. Heute hörten wir jedenfalls eine teilweise wortgleiche und dazu noch verlängerte Ausgabe der Ansagen seines Parteifreunds und Grünen-Chefs Kogler. Eine breite Kritik gegen unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, aber auch gegen die SPÖ und die FPÖ – wortreich und leidenschaftlich. Kein einziges Wort hörten wir heute dagegen zur Faschismus-Entgleisung des Grünen-Chefs Werner Kogler. Und kein einziges Wort zur inhaltlichen Diskussion mit den Grünen bezüglich der radikalisierten Klimakleber – und darüber, dass man kein Klimaleugner ist, nur weil man härter gegen die Methoden der Klimakleber vorgehen will. Wir lassen uns jedenfalls nicht einen völlig normalen Begriff in ein schiefes Licht rücken. Wir treten für die normaldenkende, schweigende Mehrheit der Menschen ein – und das politische Gegenteil von ‚normal‘ ist nicht ‚abnormal‘, wie es die Grünen den Menschen gerne skandalträchtig einreden würden. Das politische Gegenteil von ‚normal‘ ist ‚radikal‘. Die radikalen Ränder, radikalisierte Gruppen und eine radikale Wortwahl wie ‚präfaschistoid‘. Der ‚Ablenkungskampf‘ den der Präsident heute beklagt, wird eben genau von jenen betrieben, die die Diskussion über das Wort ‚normal‘ überhaupt führen“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner zur heutigen Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei den Bregenzer Festspielen.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich – Die Niederösterreich-Partei

Mag. Günther Haslauer

Pressesprecher

0680/1159107

guenther.haslauer @ vpnoe.at