Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von einer Duo-Premiere in St. Pölten bis zu einem Trio-Jubiläum in Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 19. Juli, kommt es ab 20.30 Uhr im Cinema-Paradiso-Open-Air-Kino am Rathausplatz St. Pölten zu einer Weltpremiere, wenn Ernst Molden und Christopher Seiler erstmals gemeinsam auftreten; Unterstützung erhalten der Songwriter und die Seiler-&-Speer-Hälfte vom Frauenorchester. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Ebenfalls heute, Mittwoch, 19. Juli, wird die Reihe „vielmusik am Kirchenberg“ am Vorplatz der Pfarrkirche von Mistelbach mit Lisa Fletzberger alias LYS fortgesetzt, die ab 20.30 Uhr ihre Akustik-Versionen von Rock-Hits der 1960er-Jahre bis zu modernen Pop-Songs präsentiert. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-5264, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.mistelbach.at.

Andy Mareks „Kabarett und Musik im Stadtpark“ in Waidhofen an der Thaya präsentiert heute, Mittwoch, 19. Juli, 19.30 Uhr den Singer-Songwriter Nik P. und seine Band. Am Freitag, 21. Juli, folgt die Formation Insieme mit „La Notte Italiana“; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter www.andymarek.at; Karten unter www.oeticket.com.

Morgen, Donnerstag, 20. Juli, ist ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon des „Kultur.Sommers.Semmering“ Agnes Palmisano zu hören, die - begleitet von ihrer Band - über „Wean und Schdeam“ singt. Am Freitag, 21. Juli, arrangieren dann Timna Brauer und der Gitarrist Jannis Raptis mit „Blumen aus dem Orient“ traditionelle Werke aus dem jüdischen Liederschatz des alten Spanien und des Nahen Ostens; Beginn im Kulturpavillon ist wieder um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

„Kultur bei Winzerinnen und Winzern 2023“ präsentiert morgen, Donnerstag, 20. Juli, in der Vinothek des Stiftes Klosterneuburg Hotel Palindrone mit „Alpestan“ (02243/411548, e-mail vinothek @ stift-klosterneuburg.at und www.stift-klosterneuburg.at). Am Freitag, 21. Juli, ist dann Gerald Votava zu Gast in der Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein in Schloss Wilfersdorf und singt, begleitet von Walther Soyka und Maria Petrova, nach Texten von Christine Nöstlinger über „A schenes Lem!“ (02573/2219-27, e-mail wein @ hofkellerei.at und www.hofkellerei.com). Zudem gibt es am Sonntag, 23. Juli, im Weingut Wess in Krems einen Mix aus Coverversionen und eigenen, im Pop, Soul und Latin Jazz verankerten Songs des Iris Camaa Trios zu hören (0660/2202101, e-mail info @ weingut-wess.at und www.weingut-wess.at). Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

Das Festival „Glatt&Verkehrt“ lädt am Freitag, 21. Juli, ab 18 Uhr im Stift Göttweig zu den „Werkstatt-Reprisen“, die mit Musik von Bayern bis Persien und von der Ukraine bis Belgien die diesjährige Musikwerkstatt abschließen. Nähere Informationen und Karten bei der Tickethotline 02732/908033, e-mail tickets @ noe-festival.at und www.glattundverkehrt.at.

Die dritte Woche des Festivals Retz „Offene Grenzen" bietet in Kooperation mit dem Hudebni Festival Znojmo am Freitag, 21. Juli, ab 19 Uhr in der Reithalle des Klosters Louka das Konzert „I quattro elementi“, bei dem das Originalklang-Ensemble Il giardino armonico unter der Leitung von Giovanni Antonini barocke Preziosen von Georg Friedrich Händel, Pietro Antonio Locatelli und Antonio Vivaldi mit zeitgenössischen Kompositionen von Giovanni Sollima und Isang Yun kombiniert. Am Samstag, 22. Juli, steht dann eine „Orgeltour“ auf dem Programm, die um 11 Uhr im Kloster Louka startet und über Pulkau wieder zurück nach Retz führt. Gestaltet wird der musikalische Dialog zwischen Orgel und Trompete von Ines Schüttengruber und Benedikt Fehringer. Nähere Informationen und Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Am Freitag, 21., und Samstag, 22. Juli, werden die Höfe und Plätze in der Melker Innenstadt jeweils ab 18 Uhr wieder zum Schauplatz für das „Höfefest Melk“ inklusive zahlreichen Live-Auftritten etwa von Akustixxx und den Pielachtaler Schoppenfetzern. Nähere Informationen und das detaillierte Programm bei der Stadtgemeinde Melk unter 02752/21100-6600 und www.stadt-melk.at.

Bei der „Sommerszene Mistelbach“ im Sportzentrum Mistelbach spielt das Wolfsheart Acoustic Trio am Freitag, 21. Juli, World Music. Am Samstag, 22. Juli, entführen dann Reinhard Reiskopf und Band in die Welt der „Las Vegas Legends“ Frank Sinatra, Dean Martin, Paul Anka, Tom Jones, Elvis Presley u. a. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; nähere Informationen bzw. Karten unter 02572/2515-5261, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.sommerszene-mistelbach.at.

Auf Schloss Grafenegg grooven sich Musiker der Wiener und Berliner Philharmoniker, die Philharmonix, am Samstag, 22. Juli, mit Musik zu „Jurassic Park“ von John Williams über Nikolai Rimski-Korsakows „Hummelflug“ und ein Thema von Henri Mancini aus dem Film „Der rosarote Panther“ bis zu „Der Schwan“ von Camille Saint-Saëns durch die Musikgeschichte. Beginn am Wolkenturm ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Auf der Donaubühne Tulln bestreitet Martin Grubinger gemeinsam mit Freunden am Samstag, 22. Juli, eines seiner Abschiedskonzerte. Beginn ist um 20 Uhr; Karten u. a. beim Ticketshop Gute Unterhaltung unter 02272/68909; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Beim Traismaurer Kultursommer im Schlosshof von Traismauer stehen am Samstag, 22. Juli, ab 20 Uhr Pop und Rock von und mit Tina Naderer auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten bei der Infostelle Traismauer unter 02783/8555, e-mail tourismusinfo @ schloss-traismauer.at und www.weinartzone.at/kultursommer.

Beim Kulturfest Schloss Walpersdorf wiederum interpretiert Emmanuel Tjeknavorian gemeinsam mit Marie-Therese Schwöllinger, Benedict Mitterbauer, Jeremias Fliedl und Jakob Stepp am Samstag, 22. Juli, ab 18 Uhr im Festsaal des Schlosses unter dem Motto „Fatales Erkennen der miserablen Wirklichkeit“ das Streichquintett in C-Dur von Franz Schubert. Danach gibt es im Schlosshof „Eine Hommage an das traditionelle Wiener Lied“ mit dem Bariton Daniel Gutmann und dem Trio Hojsa-Koschelu. Am Sonntag, 23. Juli, bringen zunächst der Motettenchor Herzogenburg und ein Instrumentalensemble unter der Leitung von Otto Schandl ab 9 Uhr in der Schlosskapelle als Musik zur Messfeier die Missa in G von Antonio Caldara zur Aufführung, ehe das Matrix Orchestra unter Emmanuel Tjeknavorian ab 11 Uhr im Festsaal das Programm „Vielversprechender Start in die Zukunft“ spielt. Mit dabei ist auch der Cellist Jeremias Fliedl, der sich Pjotr Iljitsch Tschaikowskys Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester widmet. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail tickets @ schlosskonzerte-walpersdorf.at und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.

Im Rahmen der diesjährigen „Wellenklänge" auf der Seebühne in Lunz am See geben u. a. Mamadou Diabate und die Percussion Mania am Samstag, 22. Juli, ab 20.30 Uhr das Abendkonzert „Seengwa“ und entführt Albin Paulus beim Jakobisingen „Erdung & Leichtigkeit“ am Sonntag, 23. Juli, ab 18 Uhr mit „UNESCO Beat“ in die Wunderwelt von Maultrommel und Co. Nähere Informationen unter 0664/3633055 und www.wellenklaenge.at; Karten unter www.oeticket.com.

Am Sonntag, 23. Juli, steht beim „Ost-West Musikfest 2023“ in der Stiftskirche von Göttweig das Orgelkonzert „Weltliche Orgelmusik“ auf dem Programm. Franz Haselböck spielt dabei ab 16 Uhr u. a. Stücke für die Flötenuhr von Ludwig van Beethoven, „Der Streit zwischen David und Goliath“ von Johann Kuhnau und „The Battle of Trenton“ von James Hewitt. Nähere Informationen und Karten unter 0699/81180995, e-mail musikfest @ gmx.at und www.ostwestmusikfest.at.

Ebenfalls am Sonntag, 23. Juli, veranstaltet das Franz-Schubert-Institut ab 17 Uhr im Kaisersaal von Stift Heiligenkreuz eine „Schubertiade“. Eintritt: freie Spende, nähere Informationen beim Franz-Schubert-Institut Baden unter 02252/81812, e-mail office @ schubert-institut.at und www.schubert-institut.at.

Am Sonntag, 23. Juli, laden auch Die Donaupiraten aus Asagan im Rahmen des Open-Air-Kinos beim Kesselhaus in Krems Kinder ab fünf Jahren zu einem Mitmach-Lesekonzert. Beginn ist um 18 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Schließlich feiert das Albert Reifert Trio am Montag, 24. Juli, beim nächsten „Jazz auf der Hauswiese“ im Gasthaus Hauswiese in Baden sein 25-Jahre-Triojubiläum. Beginn ist um 19 Uhr; Eintritt: freie Spende. Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.eu.

