KinderUniWien: „Wirtschaft und ich“ macht Station am Donaukanal

Workshops für Schulkinder von 10 bis 14 Jahren bis Jahresende mit WKÖ-Unterstützung

Wien (OTS) - Die KinderuniWien weckt bei jungen Forscher:innen das Interesse an Wissenschaft und Forschung – und das heuer schon zum 21. Mal. Mittlerweile strebt das jüngste Semester des Jahres bereits mit Riesenschritten auf den Abschluss, die feierliche Sponsion der jungen „magistri/magistrae universitatis iuvenum“ am 22. Juli im Festsaal der Universität Wien, zu.

Insgesamt neun Lehrveranstaltungen im Curriculum ermöglicht eine Kooperation der KinderuniWien mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Die Bandbreite der Themen reicht von Digitalisierung über Marketing, Berufswahl und Tourismus bis hin zur altersgemäßen Aufbereitung von Klimawende und Steuerfragen.

„Die Kinderuni ist der ideale Rahmen, wo Kids ihre Talente entdecken, Interessen vertiefen und ihrer Neugierde freien Lauf lassen können. Hier soll keine Frage ungestellt bleiben“, sagt Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Wir sind auch überzeugt, dass so die Initialzündung für viele angehende Unternehmer:innen, Forscher:innen und Wissenschafter:innen erfolgt. Hoffentlich kehren viele später in diese Räume zurück oder bringen ihre Neugierde und ihren Drang Neues zu entdecken und auszuprobieren in unseren Betrieben, zum Beispiel in Labors und Entwicklungsabteilungen, ein.“

„Die Kinderuni ist ein perfektes Beispiel, wie sich Kinderbetreuung und Wissensvermittlung auf anspruchsvolle und trotzdem kurzweilige Art und Weise kombinieren lassen“, sagt Melina Schneider, Leiterin der bildungspolitischen Abteilung in der WKÖ: „Die Kinder sind mit so viel Feuereifer und Konzentration bei der Sache, dass jegliche Ehrfurcht vor den imposanten Uni-Räumen ganz rasch verfliegt. Viele Kinder würden ihr ‚Studium‘ am liebsten über den ganzen Sommer fortführen.“

Mit dem DOCK am Wiener Donaukanal gibt es seit 2022 einen ganzjährigen Standort, den das Kinderbüro der Universität Wien eröffnet hat: als Plattform und Begegnungsraum für Kinder, Jugendliche, Studierende und Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kunst.

Dadurch kann der Workshop „Wirtschaft und ich“ auch nach Ende der Kinderuni als Pilotprojekt bis Jahresende 2023 weitergeführt werden. Es handelt sich dabei um eine Kooperation zwischen der AWS (Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule) und dem Kinderbüro (Kinderbüro Universität Wien gGmbH), die von der WKÖ unterstützt wird.

„Wir fördern dieses Projekt aus voller Überzeugung, denn so können noch mehr Schulklassen und ihre Lehrer:innen aus anderen Bundesländern spielerisch den Wirtschaftskreislauf erleben. Das Workshopkonzept ist dabei bewusst offen gehalten, sodass die Kinder mitsprechen und ihre eigenen Interessen und Talente einbringen können – denn auch das Unternehmertum hat keine Denkverbote oder Grenzen“, erklärt Kühnel.

Die KinderuniWien wird seit Juli 2003 vom Kinderbüro der Universität Wien organisiert und ist zugleich eines der größten Wissenschaftsvermittlungsprojekte in Europa. Jährlich werden bis zu 4.500 Kinder und Familien in Wien sowie seit 2020 zusätzlich 7.500 Kinder aus den Bundesländern über die Wissensplattform www.kinderuni.online erreicht. (PWK239/HSP)

Pressefotos finden Sie unter: https://www.flickr.com/photos/wirtschaftskammer/albums/72177720309875776

