„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ist zurück in ORF 2

Neue Ausgaben starten am 25. Juli mit „Best of“ der ersten beiden Staffeln

Wien (OTS) - Johann-Philipp Spiegelfeld lädt auch in diesem Sommer zu gemeinsamen Entdeckungstouren ein! Nach der Rekordreichweite beim Staffelfinale 2022 mit bis zu 644.000 und durchschnittlich 595.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 22 Prozent Marktanteil ist der studierte Historiker, Berufspilot, Familienvater und Malteser-Rettungssanitäter in „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ab dem 25. Juli 2023 dienstags um 21.05 Uhr in ORF 2 mit einem „Best of“ der ersten beiden Staffeln und fünf neuen Ausgaben der beliebten Reihe wieder zu Gast bei ehemaligen österreichischen Adelsfamilien auf deren Stammsitzen und zeigt, wie in der heutigen Zeit in Österreichs Schlössern gelebt wird. Er besucht in seiner bereits dritten Saison Schloss Litschau (Familie Seilern-Aspang), Schloss Hollenburg (Familie Geymüller), Schloss Birkenstein und die See-Villa Millstatt (Familie Tacoli), Schloss Kapfenstein (Familie Winkler-Hermaden) sowie Schloss Schenna (Familie Spiegelfeld), das im Besitz von engen Verwandten des Moderators ist.

Johann-Philipp Spiegelfeld entdeckt dabei gemeinsam mit den Schlossherren und -damen bei Privatführungen hinter den teils verschlossenen Türen der imposanten Anwesen, die sowohl von außen als auch von innen beeindrucken, verborgene Schätze, spannende und persönliche Familiengeschichten sowie historische Kuriositäten – gespickt mit unterhaltsamen Anekdoten. Der Moderator stammt selbst aus einem ehemaligen österreichischen Adelsgeschlecht und führt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einigen der schönsten Schlösser des Landes. Abgerundet werden die Besuche durch zahlreiche Informationen rund um die beeindruckenden Bauwerke sowie deren Bewohnerinnen und Bewohner.

Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld: „Schöne Bilder, interessante Menschen und spannende Geschichte – so einfach kann unterhaltsames Fernsehen sein. Der große Erfolg der ersten beiden Staffeln hat gezeigt, dass die Zuseherinnen und Zuseher den Blick hinter die Schlossmauern schätzen und Spaß an den amüsanten Begegnungen mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern haben. Ich freue mich sehr, wieder mit ihnen gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen!“

„Hereinspaziert in die Vergangenheit“: „Best of“ der ersten und zweiten Staffel zum Auftakt der neuen Ausgaben

Zum Auftakt der bereits dritten Staffel von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ gibt es am Dienstag, dem 25. Juli, um 21.05 Uhr in ORF 2 in „Hereinspaziert in die Vergangenheit“ ein Wiedersehen mit den Familien und Anwesen der ersten beiden Saisonen der beliebten Sommersendung. Bisher nicht gezeigte Sequenzen und Highlights der vergangenen Schlossbesuche von Johann-Philipp Spiegelfeld gewähren einen amüsanten Streifzug durch Österreichs Adelsgeschichte.

Folge 1: Schloss Litschau / Familie Seilern-Aspang (1. August, 21.05 Uhr, ORF 2)

Schloss Litschau ist seit 1763 im Besitz der Familie Seilern-Aspang und eigentlich nicht öffentlich zugänglich. Johann-Philipp Spiegelfeld ist jedoch ein gern gesehener Gast und wird von Schlossherr Franziskus und seiner Familie herzlich aufgenommen. Die spannende Geschichte der Gemäuer und des Grundbesitzes wird ebenso ausführlich erzählt wie die heutige Nutzung des prachtvollen Anwesens gezeigt. Außerdem ist tatkräftige Unterstützung des Besuchers angesagt, müssen doch die großen Teiche in aller Herrgottsfrühe abgefischt werden.

Folge 2: Schloss Hollenburg / Familie Geymüller (8. August, 21.05 Uhr, ORF 2)

Vom berühmten Biedermeier-Architekten Josef Kornhäusel geplant, ist Schloss Hollenburg seit 1822 der Sitz der Familie Geymüller. Zwischen Weingärten und Donau verbringt Johann-Philipp Spiegelfeld hier zwei interessante Tage in den historischen Gemäuern, die behutsam und gründlich renoviert wurden. Eine Leidenschaft der Familie ist die Kunst – und so gibt es für die Zuseherinnen und Zuseher jede Menge alter und neuer Schätze zu entdecken.

Folge 3: Schloss Birkenstein und See-Villa Millstatt / Familie Tacoli (15. August, 21.05 Uhr, ORF 2)

Diesmal verbringt Johann-Philipp Spiegelfeld seine Zeit in gleich zwei historischen Locations – und in zwei Bundesländern. Die Familie Tacoli ist im Besitz von Schloss Birkenstein in der Steiermark und einer See-Villa in Kärnten. Die Gastgeber stellen zunächst die imposanten historischen Räume in Birkenstein vor und führen den Gast anschließend zu einer Nacht an den Millstätter See. Die Villa hat eine ebenfalls bewegte Geschichte und wird als Hotel mit vielen Besonderheiten betrieben.

Folge 4: Schloss Kapfenstein / Familie Winkler-Hermaden (22. August, 21.05 Uhr, ORF 2)

Im Südosten der Steiermark gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben. Zu Schloss Kapfenstein gehören u. a. auch ein Weingut und eine biologische Landwirtschaft – und hier hat die berühmte „Brettljause“ ihren Ursprung! Die jahrhundertealten Gemäuer bergen schier endlose Geschichten, von denen Johann-Philipp Spiegelfeld viele erfährt.

Folge 5: Schloss Schenna / Familie Spiegelfeld (29. August, 21.05 Uhr, ORF 2)

Zum Abschluss der diesjährigen Sommerreise zu den Schlössern und ihren Besitzerfamilien geht es bis über die Staatsgrenzen nach Südtirol. Dort thront hoch über Meran das imposante Schloss Schenna, wo enge Verwandte von Johann-Philipp wohnen – die Spiegelfelds. Die Besitzer sind Nachfahren von Erzherzog Johann, das Schloss beherbergt u. a. die größte Privatsammlung von Andreas Hofer und wurde im Auftrag der berühmten Margarete Maultasch erbaut.

„Herrschaftszeiten!“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ auf Flimmit

Flimmit-Abonnentinnen und -Abonnenten können bereits früher durch das Schlüsselloch von Österreichs Burgen und Schlössern schauen und streamen die erste Folge der neuen Staffel schon jetzt auf flimmit.at. Und alle, die Lust auf weitere Privatführungen durch die Familiensitze (ehemaliger) österreichischer Adelshäuser haben, finden alle bisherigen Ausgaben von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ebenfalls auf Flimmit.

