Handelsverband & Trending Topics präsentieren RETAIL STARTUP REPORT 2023

Magazin bildet gesamtes Retail-Startup-Ökosystem mit den führenden 123 Startups des Landes ab. Heuer im Fokus: Künstliche Intelligenz, Regionalität & Nachhaltigkeit.

Wien (OTS) - Die dritte Ausgabe des "Austrian Retail Startup Report" ist da. Das Magazin von Handelsverband und Trending Topics verschafft den führenden Startups, Unternehmen und Stakeholdern aus dem heimischen Retail-Bereich eine Bühne.

"Jede zehnte Unternehmensgründung in Österreich kommt aus der Handelsbranche. Mit dem Retail Startup Report agieren wir mit Trending Topics als Bindeglied zwischen innovationsgetriebenen Händlern und jenen Startups, die mit ihren Ideen der heimischen Wirtschaft Wettbewerbsvorteile verschaffen. Gemeinsam setzen wir uns aber auch für eine neue Innovationskultur sowie mehr Unterstützung für die Gründungspioniere ein, da die aktuellen Krisen das Eigenkapital aufzehren", erklärt Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will.

3 Themenschwerpunkte. 28 Kennzahlen. 123 Startups.

Thematisch im Fokus: Die drei Bereiche "Retail & Logistik", "Payment & Loyalty" und "E-Commerce & Cybersecurity" sowie die Megatrends Künstliche Intelligenz, Regionalität und Nachhaltigkeit. Auf 52 Seiten kategorisieren Trending Topics und der Handelsverband 123 der relevantesten Retail-Startups und Stakeholder des Landes und präsentiert die 28 wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Branchen. Zu Wort kommen überdies Gründer:innen und Expert:innen wie Franz Pichler von Spusu über die Herausforderungen des Mobilfunk-Marktes und die Erschließung neuer Geschäftsfelder, oder die beiden Shopstory-Founder Robert Böhm und Sebastian Schwelle, die überraschende Einblicke in den modernen Onlinehandel geben.

Marion Mixner von Die Mixnerei und Konsumexperte Josef Sawetz sprechen über die Renaissance der Greißlereien und nachhaltige Wege zur Stärkung der Nahversorgung. Theresa Imre und Julian Hödlmayr von markta erklären, warum sie den Weg in den stationären Handel gewagt haben. Patrick Sagmeister, Gründer des Wiener Buchhaltungs-Startups Finmatics, zeigt, wie sein Jungunternehmen die Zukunft der Buchhaltung in der digitalen Ära völlig neu definiert.

Uhren ohne Hightech, eine Kette von Geschäften und keine Investoren? Kann man so 2023 noch erfolgreich Scaleup-Business machen? Ja. Holzkern-Gründer Elias Ferihumer hat zwischen Floridsdorf und Shenzhen die Antithese zur Apple Watch geschaffen – und einen der spannendsten Hidden Champions Österreichs. Und zu guter Letzt philosophiert das Wiener Marketing-Enfant-Terrible Eugen Prosquill über die Neuerfindung alter Werbeformen, die Verbindung von Kunst und Werbung und den Werdegang des selbsterklärten Kontaktmann Nr. 1 vom Warda Network.

Startups als Rettungsanker in der Krise?

"Der Handel hat drei schwierige Jahre hinter sich, auf die Pandemie folgten Energiekrise und Inflation. Über allem schwebt die Klimakrise als größte Bedrohung unserer Zeit. Die Herausforderungen sind massiv und die Zeiten, in denen Regionalität, Herkunft, Tierwohl und Nachhaltigkeit einfach ignoriert wurden, sind definitiv vorbei", sagt Trending-Topics-Chefredakteur Oliver Janko. "Umso wichtiger sind verschiedene Ansätze in Richtung ökosoziale Zukunft, die wir allesamt im neuen Retail Startup Report 2023 beleuchten."

"Der Handel steht wie kaum eine andere Branche vor der Herausforderung, alte Geschäftsmodelle zu transformieren und sich neu zu erfinden. Glücklicherweise haben wir eine fantastische Gründerszene, die in der Lage ist, diesen Innovationsdurst zu stillen. Die letzten drei Krisenjahre haben uns gezeigt, wie flexibel Startups auf neue Anforderungen reagieren konnten. Das digitale Denken der heimischen Retail Startups macht viele Handelsbetriebe zukunftsfit", ist Handelssprecher Rainer Will überzeugt.

Retail Startup Report in Print & Online verfügbar

Der Retail Startup Report 2023 ist HIER kostenlos als Download erhältlich, liegt in allen relevanten Coworking-Hubs in Wien und Umgebung sowie beim Consumer Day (14. September), Tech Day (9. November) und der European Retail Startup Night (19. Oktober) auf und wird gemeinsam mit dem Handelsverband-Magazin "retail" auch an sämtliche HV-Abonnent:innen verschickt.

Alle Gründer:innen sind eingeladen, jetzt Handelsverband Startup-Partner und damit Teil der stärksten Retail-Startup-Community des Landes zu werden. Mehr dazu auf www.handelsverband.at/startups.

