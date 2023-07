„Woher kommt der Hass?“: „Am Schauplatz“ über Hass im Netz ein Jahr nach dem Suizid der Landärztin Lisa-Maria Kellermayr

Am 20. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am 29. Juli 2022 erschütterte der Suizid der praktischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr die Öffentlichkeit: Kellermayr war monatelang Ziel von Hassnachrichten aus der Szene der Corona-Maßnahmengegner, nach Morddrohungen investierte sie rund 100.000 Euro in Sicherheitsmaßnahmen in ihrer Praxis. „Wir müssen diesen Typen finden und ihn die Kosten zahlen lassen“, sagte sie im Februar 2022 im „Am Schauplatz“-Interview über den Verfasser einer Morddrohung. Ein Jahr nach ihrem Tod wurde noch immer niemand ausgeforscht. Der Fall Kellermayr blieb bislang ungelöst und kaum jemand will über die Geschehnisse vor einem Jahr sprechen.

Auch Julia Gruber ist Ziel von Hassnachrichten im Internet geworden. Sie ist Influencerin und hat unter dem Namen „trinksaufmich“ mehr als 29.000 Follower auf Instagram. Mit der Reichweite wächst der Hass. „Ich bekomme Morddrohungen und Vergewaltigungswünsche“, erzählt die gebürtige Niederösterreicherin. Sie ist Kundin des Unternehmens fairesnetz, das Hassnachrichten für Betroffene einklagen will.

Hass im Netz ist vor allem während der Pandemie und rund ums Thema Corona explodiert. In Steyr marschieren trotz des Endes aller Corona-Maßnahmen noch heute jeden Sonntag dutzende Demonstranten durch die Stadt. Die Spaziergänge sind bis 2025 angemeldet und spalten die Bevölkerung. „Am Schauplatz“-Reporterin Nicole Kampl rollt für ihre aktuelle Reportage „Woher kommt der Hass?“ – zu sehen am Donnerstag, dem 20. Juli 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 – den Fall Kellermayr noch einmal auf und geht folgenden Fragen nach: Hat der Tod der Ärztin etwas verändert, mit welchen Schwierigkeiten kämpfen Betroffene von Hass im Netz?

