Weitere ORF-Programmänderungen in memoriam Bibiana Zeller

Wien (OTS) - In Gedenken an Schauspielstar Bibiana Zeller ändern auch ORF 1 und ORF III das Programm: ORF 1 zeigt zwei Folgen der Erfolgsserie „Kottan ermittelt“ (am 18. und 21. Juli). In ORF III stehen ebenfalls zwei Folgen „Kottan ermittelt“ (21. Juli) und weiters die schwarze Komödie „Ene mene Muh ...“ (23. Juli) auf dem Programm.

ORF 1 in memoriam Bibiana Zeller

ORF 1 ändert das Programm und zeigt zwei Folgen des österreichischen Fernsehjuwels „Kottan ermittelt“: In ihrer Paraderolle als Ilse Kottan ist Bibiana Zeller in „Die Enten des Präsidenten“ (18. Juli, 21.55 Uhr) und „Smokey und Baby und Bär“ (21. Juli, 23.40 Uhr) – jener Folge, für die Helmut Zenker und Peter Patzak 1985 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Bronze ausgezeichnet wurden – zu sehen.

ORF III würdigt Bibiana Zeller

ORF III ändert ebenfalls sein Programm: Am kommenden Freitag stehen die Folgen „Der Geburtstag“ (21. Juli, 20.15 Uhr) und „Wien Mitte“ (21. Juli, 21.50 Uhr) der Erfolgsserie „Kottan ermittelt“ auf dem Programm – zu sehen ist Bibiana Zeller in ihrer Kultrolle als Frau Kottan. Am Sonntag würdigt ORF III die Schauspielerin mit der schwarzen Komödie „Ene mene Muh ...“ (23. Juli, 18.10 Uhr).

