EuroSkills: 47 „Young Professionals“ für Team Austria auf Medaillenjagd

Wussten Sie, dass …? Elf Fakten zur Berufseuropameisterschaft EuroSkills 2023, die von 5. bis 9. September in Danzig (Polen) stattfindet

Wien (OTS) - Anfang September brechen die besten jungen Berufstalente aus Österreich in Richtung Polen auf: Von 5. bis 9. September 2023 finden in der Hafenstadt Danzig nämlich die achten Berufseuropameisterschaften EuroSkills statt.

Die Bewerbe sind die größte Veranstaltung für berufliche Exzellenz in Europa. Mehr als 600 junge hochqualifizierte Fachkräfte aus 32 WorldSkills-Europe-Mitgliedsländern werden in Danzig in 43 offiziellen Wettbewerbsberufen an den Start gehen.

Wussten Sie, dass…?

Elf Keyfacts rund um Team Austria bei EuroSkills 2023 in Danzig:

Österreich wird mit 47 Fachkräften bei den Wettbewerben vertreten sein und in 40 Berufen um Edelmetall rittern – und damit eines der größten Teams der Berufs-EM stellen (hier das Foto von Team Austria bzw. Team Austria mit allen Expert:innen ©SkillsAustria).

Als Veranstalter von EuroSkills 2023 ist Polen kurzfristig eingesprungen. Eigentlich hätte der Bewerb in St. Petersburg (Russland) stattfinden sollen.

Für EuroSkills gilt ein Alterslimit von maximal 25 Jahren. In Österreich qualifizieren sich die Teilnehmer:innen in den meisten Berufen über die erfolgreiche Teilnahme an der Staatsmeisterschaft AustrianSkills.

Team Austria baut auf eine Mischung aus erstmaligen und wettkampferprobten Teilnehmer:innen. So waren Konditorin Anna Saurer, IT-Netzwerktechniker Timon Schwarz, Mode-Technologin Lisa Lintschinger, Garten-Gestalter Christoph Schipflinger und Web-Developer Viktor Karpinski schon bei WorldSkills 2022 am Start. (Die Regeln sehen vor, dass jede:r Kandidat:in je einmal bei World- und bei EuroSkills antreten darf.)

Ausgetragen wird der dreitägige Wettbewerb in der einem der modernsten Messe- und Kongresszentren Polens, der Amberexpo. Unmittelbar daneben befindet sich die Polsat Plus Arena Gdańsk: In der Fußballarena werden sowohl die Eröffnungsfeier am 5. September als auch die Schlussfeier am 9. September stattfinden. Dazu werden in Summe rund 100.000 Besucher:innen erwartet.

44 der rot-weiß-roten Youngstars gehen in 38 Berufen beim Hauptbewerb in der Hafenstadt Danzig an den Start. Die Berufe Glasbaubautechnik und der Teambewerb Industrie 4.0 werden hingegen als eigenständige Bewerbe außerhalb Polens durchgeführt.

Einige Berufe – Entrepreneurship, Industrie 4.0, IT-Netzwerktechnik- und Systemadministration, Robot Systems Integration, Mechatronik, Gartengestaltung und Mode-Technologie - werden bei EuroSkills als Teambewerb ausgetragen: Hier treten jeweils zwei Teilnehmer:innen aus einem Land als Duo an.

Die Berufseuropameisterschaften werden seit 2008 ausgetragen. Dabei ist Österreich mit 129-mal Edelmetall eine der erfolgreichsten Nationen (56 Medaillen in Gold, 48 in Silber und 25 in Bronze). Außerdem haben die österreichischen Berufs-Profis 34 „Medallions for Excellence“ erobert - diese Diplome werden für besonders starke Leistungen vergeben, welche die Medaillenränge knapp verpasst haben.

Die „heimlichen Stars“ sind die Expert:innen: Sie leiten die Vorbereitung und bereiten die Teilnehmer:innen aus Österreich in hunderten Trainingsstunden gezielt auf die Bewerbe vor. Viele haben selbst als an Skills-Bewerben teilgenommen und Medaillen erobert, einige sind sogar selbst Europa- oder Weltmeister:innen - so wie Grafik-Designer Martin Straif (bei EuroSkills 2021) oder Maler Christoph Pessl (bei EuroSkills 2021 und bei WorldSkills 2022).

Die erfolgreichsten Berufseuropameisterschaften fanden aus rot-weiß-roter Perspektive 2021 statt: Bei der Heim-EM EuroSkills in Graz sicherte sich das Team Austria mit 54 Starter:innen ganze elf Gold-, zwölf Silber- und zehn Bronzemedaillen sowie vier „Medallions for Excellence“.

Die größten Bundesländer-Abordnungen kommen heuer aus der Steiermark und aus Oberösterreich, die jeweils zehn Teilnehmer:innen stellen.

Das sind alle Teilnehmer:innen aus den Bundesländern

Fotos (Credit: Skills Austria)





