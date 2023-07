Tour de France auf der Zielgeraden mit Technologie von NTT

NTT schuf größtes "vernetztes Stadion" der Welt durch digitalen Zwilling des Radrennens

Die von uns aufbereiteten Informationen helfen Teams und Renndirektion beispielsweise zu entscheiden, wann und wo Fahrzeuge am besten am Peloton vorbei zu einer Spitzengruppe vorfahren können, oder die Fahrer vor Hindernissen auf der Strecke zu warnen. Das Erfassen, Verarbeiten und Analysieren von Daten mit Unterstützung von IoT und Edge ist entscheidend, um aus jedem Rad einen ‚digitalen Zwilling‘ zu machen. Das ist die ultimative Demonstration von Edge Computing in Action Roman Oberauer, Country Managing Director von NTT LTd. in Österreich

Wien (OTS) - Das IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen NTT Ltd. hat für die diesjährige Tour de France sein Technologieangebot so erweitert, dass IoT, Edge Connectivity und Edge Computing noch weiter in den Vordergrund rücken. Auch in der Finalwoche des berühmten Radrennens liegt der Fokus darauf, die Kombination der Technologien stärker für Real-Time Analytics zu nutzen. NTT verknüpft IoT und Edge und schafft so das größte „vernetzte Stadion“ der Welt – mit einem digitalen Zwilling des Rennens, der verschiedenste Echtzeitinformationen zusammenführt, um alle Aspekte des hochdynamischen Events digital abzubilden.

Darüber hinaus integriert NTT ChatGPT in seine KI-gestützte „Digital Human“-Plattform, die Machine Learning, Spracherkennung, Natural Language Processing und Conversational AI kombiniert. „ Die von uns aufbereiteten Informationen helfen Teams und Renndirektion beispielsweise zu entscheiden, wann und wo Fahrzeuge am besten am Peloton vorbei zu einer Spitzengruppe vorfahren können, oder die Fahrer vor Hindernissen auf der Strecke zu warnen. Das Erfassen, Verarbeiten und Analysieren von Daten mit Unterstützung von IoT und Edge ist entscheidend, um aus jedem Rad einen ‚digitalen Zwilling‘ zu machen. Das ist die ultimative Demonstration von Edge Computing in Action “, sagt Roman Oberauer, Country Managing Director von NTT Ltd. in Österreich.



