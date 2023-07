11. „Starnacht aus der Wachau“ im September in Rossatzbach

LH Mikl-Leitner: Eine Erfolgsgeschichte und ein Fixpunkt im blau-gelben Veranstaltungskalender

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 22. und 23. September 2023 findet zum elften Mal die „Starnacht aus der Wachau“ in Rossatzbach statt. Die Details präsentierten am heutigen Dienstag Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit den Verantwortlichen in einer Presskonferenz im Schloss Dürnstein.

„Die Starnacht in der Wachau ist eine wahre Erfolgsgeschichte und ein Fixpunkt im blau-gelben Veranstaltungskalender“, sagte Mikl-Leitner und führte aus: „Alleine im letzten Jahr waren rund 7.000 Gäste bei der Starnacht dabei, rund 1,5 Millionen verfolgten sie im Fernsehen“, das bedeute einen Werbewert von rund 1,6 Millionen Euro für Niederösterreich. Somit sei die Starnacht in der Wachau eine unglaubliche Werbung für den niederösterreichischen Tourismus, sie helfe dabei, „die Gäste dieser wunderbaren Region künftig zu Urlaubern zu machen.“

Bis Mai 2023 konnte man bereits über 2,5 Millionen Nächtigungen im Bundesland verzeichnen, das sei ein Plus von rund 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Um den Tourismus weiter voranzutreiben, wollen wir Niederösterreich künftig zu einem Gesamterlebnis machen“, erklärte Mikl-Leitner, beispielsweise mit sogenannten „Entdeckertouren, bei denen man unser Land unter anderem auf unseren wunderschönen Radwegen erkunden und dies mit dem breiten Kulturangebot, dem niederösterreichischen Spitzenwein und unserer regionalen Kulinarik verbinden kann.“

Dies unterstrich auch Michaela Zeiler von der Niederösterreich Werbung, die ausführte, dass die Starnacht in den Weinherbst Niederösterreich falle, der aus drei bestimmten Gründen Besucherinnen und Besucher zu Urlaubern in Niederösterreich mache: „In all unseren Weinbauregionen genießt man die Spitzenweine unserer Winzerinnen und Winzer, erkundet unsere Weinorte, Kellergassen und Weingärten“, so Zeiler, „und der dritte Grund sind natürlich unsere Heurigen, wo in besonderer, traditioneller Atmosphäre regionaltypische Weine und Produkte verkostet werden können.“

Der Rossatz-Arnsdorfer Bürgermeister Josef Wildam sprach vom enormen Werbewert für seine Gemeinde: „Alleine während der Übertragung der Sendung generieren wir einen Werbewert von mehr als 100.000 Euro, was unschätzbar für eine so kleine Gemeinde ist.“ Die Starnacht sei ein enormer Wirtschaftsfaktor.

Der technische Direktor des ORF, Harald Kräuter, informierte, dass diesmal wieder 15 Kameras und erstmals auch eine Drohne im Einsatz sein werden. Karl Trahbüchler, Programmchef ORF Radio Niederösterreich erklärte, dass die „Starnacht aus der Wachau“ auch live im Radio übertragen werde und zudem ab 15 Uhr im Rahmen einer kulinarischen Meile die Gäste auf der Volksbank Radio NÖ Bühne für den Abend eingestimmt werden.

Weiters zu Wort kamen auch Veranstalter Martin Ramusch, der interimistische ORF Unterhaltungschef Florian Illich sowie Musiker Thorsteinn Einarsson, der genauso wie Die Prinzen, Andreas Gabalier, Josh, Semino Rossi oder auch Chris Steger in Rossatzbach performen werden. Durch die 11. „Starnacht aus der Wachau“ führt auch heuer wieder das Moderatorenduo Barbara Schöneberger und Hans Sigl, die ihre Grüße per Videobotschaft übermittelten. Sowohl ORF 2, der MDR als auch – heuer neu – der SWR strahlen die Starnacht am 23. September live aus. Das Musikhighlight aus der Wachau kann auch in der ORF TV-Thek live zeitversetzt gestreamt werden.

Weitere Informationen: www.starnacht.tv

