Audio Analyzer: Radio Flamingo unterwegs auf Wolke 7

Graz (OTS) - Radio Flamingo auf Erfolgskurs. Österreichs unabhängige Online-Audio-Reichweitenerhebung weist dem neuen Schlagersender digital phänomenale Spitzenwerte aus.

Das Schlagerglück hat eine Hausnummer: die von vielen Künstler:innen im Lauf der Jahrzehnte besungene Wolke 7. Und genau dorthin ist, beflügelt durch das große und begeisterte Echo seiner Hörer:innen, Radio Flamingo unterwegs. Österreichs neues Schlagerradio – der Sender der Styria Media Group AG ist im Sommer 2021 auf DAB+, via App, Web und Smart Speaker on air gegangen – darf sich erneut über gestiegene digitale Reichweiten freuen.

Nachzulesen sind die Daten im jüngsten Audio Analyzer. Er misst – einheitlich, unabhängig und objektiv auf Logfiles basierend – die Nutzung der Streamingangebote der österreichischen Privatradios. Im 2. Quartal 2023 verzeichnete Radio Flamingo via Web, Smart Speaker und App demnach über 438.000 Sessions (so oft wurde via Web, Smart Speaker und App mehr als 60 Sekunden lang „aufgedreht“) mit einer Durchschnittsdauer von 76,4 Minuten pro Session.

Kein Wunder, dass nicht nur on air, sondern auch intern bei Radio Flamingo jede Menge gute Laune herrscht: „Wir sind mit der Überzeugung gestartet, dass Schlager moderner und gefragter denn je ist. Neben dem Radiotest geben auch die Audio-Analyzer-Zahlen, die uns seit Einführung der Messmethode stets ein Wachstum ausweisen, dem Konzept recht“, ist Geschäftsführer Gottfried Bichler stolz. Auf Radio Flamingo mit stündlichen Nachrichten und Wetter für ganz Österreich schlägt’s Schlager rund um die Uhr!

Mit über 558.000 Stunden digitaler Hördauer im Monat zeigen die Audio-Analyzer-Ergebnisse einmal mehr die große Beliebtheit von Radio Flamingo, vor allem aber das große Potenzial digitaler Radio-Werbung auf, so Bichler. „Wir haben es hier ja mit einer ganz neuen Form des Radiokonsums zu tun – nicht nur, was die Verfügbarkeit für die Hörer:innen betrifft, sondern auch bei den Möglichkeiten für unsere Kund:innen.“ Das immer beliebter werdende Radio-Erleben im Netz impliziert für Bichler vor allem das Zauberwort „Leben“, wie er betont: „Die Technik ist immer nur ein Hebel. Der Schlüssel zum Erfolg sind und bleiben die Menschen, die aus vielfältigen Chancen mit großer Leidenschaft Einzigartiges machen. Wir sind ein Start-up, das mit viel Engagement täglich ein Programm gestaltet, das nicht nur tausenden Hörer:innen Spaß macht, sondern auch uns selbst.“

Mehr Infos: www.audio-analyzer.at und www.radioflamingo.at

Quelle: www.audio-analyzer.at

Rückfragen & Kontakt:

Kerstin Puschnik

Communication Manager

Schlagerradio Flamingo GmbH

Gadollaplatz 1

8010 Graz

T: +43 664 855 1116

kerstin.puschnik @ radioflamingo.at

www.radioflamingo.at