SJ-Schindl: „Sommer, Sonne, Sexismus? Das darf nicht sein!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend angesichts des Alltagssexismus in den Sommermonaten

Jungen Frauen wird permanent vorgeschrieben, welche Kleidung sie zu tragen haben. Dieser Umstand ist für uns nicht länger hinnehmbar! Fiona Schindl, SJ 1/2

Es ist nicht die Aufgabe von Frauen, sich dem sexistischen Weltbild vieler Männer anzupassen. Das sexistische Weltbild selbst muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Fiona Schindl, SJ 2/2

Wien (OTS) - „In den Sommermonaten sind wir alle mit extremer Hitze konfrontiert. Es ist daher naheliegend, dass man sich etwas leichter kleiden möchte. Dennoch werden Mädchen und Frauen immer noch beschimpft oder blöd angemacht, wenn sie nicht in Jeans und Pullover herumlaufen, während es bei Männern egal zu sein scheint, was bzw. ob sie etwas tragen. Dieses Gedankengut ist zutiefst sexistisch und sollte im Jahre 2023 eigentlich kein Thema mehr sein. Leider ist die Realität eine andere.“, so Fiona Schindl, Frauensprecherin der SJ, im Rahmen einer Medienaktion am Ballhausplatz.

Bei der Medienaktion wurde ein sommerlich bekleideter Mann einer sommerlich bekleideten Frau gegenübergestellt. Während der Mann als „normal“ wahrgenommen wird, muss die Frau eine Beschimpfung über sich ergehen lassen. Für Schindl handelt es sich hierbei um ein systematisches Problem: „Erst kürzlich konnte man in den Medien lesen, dass eine Schuldirektorin ihre Schülerinnen dazu aufforderte, keine „unangemessene“ Kleidung mehr zu tragen, da sie ihnen ansonsten ein „neutrales“ XXL-Shirt überziehen würde. Angeblich zum Schutz der männlichen „Schüler und des Lehrpersonals“. Dieses konservative Weltbild ist erschreckend, aber leider kein Einzelfall. Jungen Frauen wird permanent vorgeschrieben, welche Kleidung sie zu tragen haben. Dieser Umstand ist für uns nicht länger hinnehmbar! “, so Schindl.

Abschließend betont Schindl die Rolle von Bildungsarbeit bei jungen Männern: „Viel zu oft müssen sich Frauen noch immer anhören, dass sie sich nicht freizügig kleiden sollen, da sie Männer sonst belästigen könnten. Dieses Argument ist völlig absurd. Viel eher muss jungen Burschen vermehrt beigebracht werden, dass es nie okay ist, eine Frau zu belästigen – unabhängig davon, welche Kleidung sie trägt. Es ist nicht die Aufgabe von Frauen, sich dem sexistischen Weltbild vieler Männer anzupassen. Das sexistische Weltbild selbst muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Denn erst dann wird es allen Frauen möglich sein, das zu tragen, was auch immer ihnen gefällt.“, so Schindl abschließend.

