Stocker: „Erneut erteilt prominenter Genosse dem linken Babler-Kurs eine Absage“

Babler ist mit seinen Forderungen einsam an der SPÖ-Spitze

Wien (OTS) - „Erneut erteilt ein prominenter Genosse dem linken Babler-Kurs eine Absage. Diesmal hat Wiens SPÖ-Stadtat Peter Hacker im Interview mit der 'Kronen Zeitung' die von Babler geforderte Arbeitszeitverkürzung in deutlichen Worten abgelehnt. Das macht einmal mehr klar: Andreas Babler ist völlig einsam an der SPÖ-Spitze“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, der weiter ausführt: „Ob es sinnvoll ist, im Gesundheits- und Pflegebereich über Arbeitszeitreduktion nachzudenken, ist den Genossen innerhalb der SPÖ überlassen. Anstatt nur zu streiten, hat die Bundesregierung unter Federführung der Volkspartei bereits umfangreiche Maßnahmen gesetzt, um Gesundheit und Pflege wieder an die Spitze zu bringen. Und das zeigt: Wir arbeiten für die Menschen, für die breite Mitte dieses Landes - die Opposition ist währenddessen in internen Querelen verwickelt“, schließt Stocker, der auf die heutige Aussage Hackers in der 'Kronen Zeitung' hinweist: „Diese Forderung ist rein populistisch und eine Verkennung der Realität.“

