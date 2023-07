Großbauer: Tiefe Trauer um Bibiana Zeller

ÖVP-Kultursprecherin zum Ableben der großen österreichischen Schauspielerin

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Betroffen reagiert ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer auf die Nachricht vom Ableben der großen Kammerschauspielerin Bibiana Zeller.

"Ihre helle, zerbrechliche Stimme und auch ihr feiner trockener Humor hat sie unverwechselbar und unvergesslich gemacht." Große Bekanntheit erlangte sie vor allem durch die Fernsehserie "Kottan ermittelt", wo sie "Ilse Kottan" spielte. Zeller brillierte aber in vielen Rollenfächern; sie wirkte in unzähligen Filmen und Theateraufführungen mit; seit 1972 war sie im Ensemble des Wiener Burgtheaters. Bei den Salzburger Festspielen stand Bibiana Zeller beispielsweise 2005 als Jedermanns Mutter auf der Bühne am Domplatz.

„Sie wird uns immer in Erinnerung bleiben. Unser Mitgefühl gilt der Familie der Verstorbenen“, schloss die Kultursprecherin.

