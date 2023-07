Volkshilfe Wien: Wohnbonus 23 hilft unmittelbar und schnell

Wien (OTS) - Die Volkshilfe Wien zählt mit ihrer „Fachstelle für Wohnungssicherung“ (FAWOS) zu den ersten Anlaufstellen bei drohendem Wohnungsverlust. „Der Zulauf an hilfesuchenden Personen, denen eine Delogierung droht, ist in den letzten Monaten dramatisch angestiegen“ so die Leiterin der FAWOS, Anne Wehrum.



Die Volkshilfe Wien begrüßt die Schaffung des Wiener Wohnbonus 23 und sieht darin einen wichtigen Schritt, um die aktuelle Multi-Belastung für viele armutsgefährdete Familien abzufedern.



„Die Teuerungsspirale hat die Menschen fest im Griff: Energiekosten, Lebensmittelpreise und nicht zuletzt die Mieten sind dramatisch gestiegen“ wie Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien erklärt. „Der Wiener Wohnbonus 23 ist gerade jetzt eine wichtige Soforthilfe für viele Menschen in Wien.“



„Aber auch die beste sozialpolitische Maßnahme, kann das Fehlen einer Wohnpolitik nicht ausgleichen!“ , so Wehsely. Mit der Erhöhung der Kategoriemieten kam es allein in den letzten 15 Monaten zur vierten Mieterhöhung in Österreich.



Auch die Volkshilfe Österreich begrüßt die Einführung des Wiener Wohnbonus als wichtige Akutmaßnahme – so ein Sprecher.



Der seitens der Volkshilfe Wien, der AK Wien und der Mietervereinigung geforderte Mietpreisdeckel „stelle noch immer die wichtigste Maßnahme dar, um die Teuerungsspirale in Österreich zu durchbrechen“ so die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien.



