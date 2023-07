Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Tod von Bibiana Zeller

Staatssekretärin Mayer: „Mit ihrem feinen Gespür für die Zwischentöne ihrer Rollen, die sie mit großer Lust und auch Humor charakterisierte, wird sie uns in Erinnerung bleiben“

Wien (OTS) - „Bibiana Zeller hat ihr Publikum geliebt und sich mit ihrer Leidenschaft für die Schauspielkunst fest in die Theatergeschichte eingeschrieben. Sie war bei Bernhard ebenso zu Hause wie bei Shakespeare, hat unter Claus Peymann wie auch unter Martin Kušej gespielt und war ein halbes Jahrhundert wunderbares Mitglied des Burgtheater-Ensembles. Bibiana Zeller auf der Bühne und vor der Kamera erlebt zu haben, waren Momente großer Freude und großen Glücks. Ich bin sehr dankbar für die vielen unvergesslichen Theater- und Fernseherlebnisse. Mit ihrem feinen Gespür für die Zwischentöne ihrer Rollen, die sie mit großer Lust und auch Humor charakterisierte, wird sie uns in Erinnerung bleiben. Meine Anteilnahme gilt insbesondere ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden und ihren zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

