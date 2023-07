AVISO Pressegespräch: Miba Gruppe investiert 15 Millionen Euro für E-Mobility Produktion in Südoststeiermark

AVISO Pressegespräch: Miba Gruppe investiert 15 Millionen Euro für E-Mobility Produktion in Südoststeiermark

Laakirchen/Kirchbach-Zerlach (OTS) -



Miba lädt zum Pressegespräch in Kirchbach-Zerlach



Die Miba Gruppe produziert in Kirchbach-Zerlach und St. Stefan im

Rosental im Bezirk Südoststeiermark unter der Marke EBG

Leistungswiderstände für E-Fahrzeuge, Windturbinen, effiziente

Stromnetze und Medizintechnik. Durch das starke Wachstum im Bereich

der E-Mobility diesem Bereich investiert das Unternehmen 15 Mio.

Euro in eine Werkserweiterung. Dazu möchte ich Sie gerne zum

Pressegespräch einladen:



Am Freitag, 21. Juli 2023, 10:30 Uhr

Werksstandort in Kirchbach 384, 8082 Kirchbach-Zerlach



Direkt im Anschluss findet der Spatenstich statt.

Bei Interesse bieten wir Ihnen gern vorab eine Werksführung

inklusive Drehmöglichkeit. Start ist um 9:30 Uhr im Wirtschaftspark

Süd 20, 8083 St. Stefan im Rosental (bitte um gesonderte Anmeldung).



Datum: 21.7.2023, 10:30 - 12:00 Uhr



Ort:

Kirchbach 384, 8082 Kirchbach-Zerlach



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Wolfgang CHMELIR

MIBA Group Unternehmenssprecher

M +43 664 8305 796

wolfgang.chmelir @ miba.com