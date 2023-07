Erweiterung des Teams im Bereich Telekommunikations- und IT-Dienstleistungen - Christian Till Roga wird Berater bei Spencer Stuart

Frankfurt am Main / München / Düsseldorf (ots) - Mit Christian Till Roga startet am 17. Juli ein ausgewiesener Telekommunikationsexperte als Consultant bei Spencer Stuart, einer der international führenden Top-Executive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen. Roga wird vor allem dabei helfen, im Bereich Telekommunikation und IT-Services Leitungspositionen optimal zu besetzen und Führungskräfte weiterzuentwickeln. Damit setzt Spencer Stuart seine Wachstumsstrategie fort, die u.a. eine Vergrößerung des Beraterteams umfasst, um der steigenden Nachfrage v.a. aus technologieorientierten Wirtschaftsbereichen gerecht zu werden.

Till Roga kommt von der T-Systems, wo er zuletzt die Position des Managing Director Integrated Account DTAG innehatte. Er verantwortete hier die Geschäftsbeziehung zur Mutter und größtem Kunden der T-Systems, der Deutschen Telekom AG. Zuvor war Roga Senior Vice President Global Portfolio Excellence, mit direktem Berichtsweg an den CEO von T-Systems, und verantwortete den Transformationsprozess des Unternehmens hin zu einem portfolioorientierten Geschäftsmodell, inklusive Strategieentwicklung und Führung verschiedener Querschnittsfunktionen. Zudem war er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Beratungs-Tochter Detecon International GmbH. In den Jahren davor leitete er das Corporate Operating Office von TSI, arbeitete in führenden Positionen im Bereich Sales, Portfolio Management und Operations und war für den Aufbau der Digital Vision bei T-Systems zuständig. Begonnen hat Roga seine Karriere bei IBM in Hamburg, wo er in verschiedenen Funktionen wie Vertrieb, Operations und Strategie umfangreiche Erfahrungen sammelte. Roga hat Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Hochschule Darmstadt, dem University College Cork, Irland, und der Universität Hamburg studiert. Privat engagiert er sich als Dozent und Coach bei "Come-In", einem Hamburger Projekt für ehemals drogenabhängige Jugendliche.

Lars Gollenia, Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Till Roga ein Telekommunikations- und IT-Services-Schwergewicht mit langjähriger Industrieerfahrung als Verstärkung für unsere führende Marktposition im Tech-Bereich bekommen. Mit seinem profunden Branchenverständnis und seinem langjährig gewachsenen Netzwerk wird er vor allem Klienten an der Schnittstelle von Telekommunikation und Technologie tatkräftig bei der Besetzung von Führungskräften unterstützen."

Christian Till Roga: "Kaum eine Branche wird so von der Digitalisierung und hohen, teilweise widersprüchlich erscheinenden Anforderungen geprägt wie die Telekommunikation - mit entsprechend stetig wachsenden Anforderungen an das Führungsteam. Ich freue mich darauf, mein über viele Jahre erworbenes Know-how einzubringen und das Team dabei zu unterstützen, Führungskräfte mit den richtigen Fähigkeiten zu identifizieren und weiterzuentwickeln."

Über Spencer Stuart

Spencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 450 Consultants in über 70 Büros in mehr als 30 Ländern vertreten.

