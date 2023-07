Frauen-Fußball-WM 2023: Alle Spiele live in ORF 1

Vom 20. Juli bis 20. August u. a. mit den Expertinnen Viktoria Schnaderbeck, Lisa Makas und Elisabeth Tieber; Alina Eberstaller neue Kommentatorin

Wien (OTS) - Es wird DAS sportliche TV-Highlight im Sommer, auch wenn das ÖFB-Team von Irene Fuhrmann die Qualifikation knapp verpasst hat:

Die 9. Fußball-WM der Frauen findet von 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt und ORF 1 zeigt alle 64 Spiele live – mit Ausnahme der Parallel-Spiele am Ende der Gruppenphase, die in ORF SPORT + zu sehen sind. Auf Grund der Zeitverschiebung sind die Spiele in Europa größtenteils in der Früh bzw. am Vormittag und frühen Nachmittag zu sehen. Das Eröffnungsspiel am 20. Juli in Auckland heißt Neuseeland – Norwegen, das Finale am 20. August wird in Sidney ausgetragen.

Topbesetzt im WM-Studio – und eine neue Kommentatorin

Dass der ORF in den vergangenen Jahren bei seiner Fußball-Berichterstattung verstärkt und erfolgreich auf Frauen gesetzt hat, zeigt sich auch am ORF-Team für die WM: Kristina Inhof und Alina Zellhofer führen neben Rainer Pariasek und Lukas Schweighofer durch das WM-Studio. Mit der bewährten Elisabeth Tieber, der sportlichen Leiterin der Austria Wien Frauen Lisa Makas sowie Österreichs wahrscheinlich prominentester Fußballerin Viktoria Schnaderbeck – die u. a. Englische und Deutsche Meisterin hat erst kürzlich ihre Karriere beendet – sind drei Expertinnen für den ORF im WM-Einsatz.

Die Kommentatoren der WM-Begegnungen heißen Anna-Theresa Lallitsch, Erwin Hujecek, Toni Oberndorfer, Michael Pinter und Johannes Karner. Mit Alina Eberstaller feiert nach Anna-Theresa Lallitsch die zweite Frau ihr Debüt als ORF-Fußball-Kommentatorin. Sendungsverantwortlicher ist Gerhard Lackner.

Der ORF-Übertragungsfahrplan:

Donnerstag, 20. Juli

8.30 Uhr: Neuseeland – Norwegen

11.45 Uhr: Australien – Irland

Freitag, 21. Juli

4.20 Uhr: Nigeria – Kanada

6.25 Uhr: Philippinen – Schweiz

9.15 Uhr: Spanien – Costa Rica

Samstag, 22. Juli

2.45 Uhr: USA – Vietnam

8.45 Uhr: Sambia – Japan

11.00 Uhr: England – Haiti

13.20 Uhr: Dänemark – China

Sonntag, 23. Juli

6.45 Uhr: Schweden – Südafrika

9.15 Uhr: Niederlande – Portugal

11.45 Uhr: Frankreich – Jamaika

Montag, 24. Juli

7.45 Uhr: Italien – Argentinien

10.00 Uhr: Deutschland – Marokko

12.30 Uhr: Brasilien – Panama

Dienstag, 25. Juli

3.45 Uhr: Kolumbien – Korea

7.20 Uhr: Neuseeland – Philippinen

9.25 Uhr: Schweiz – Norwegen

Mittwoch, 26. Juli

6.50 Uhr: Japan – Costa Rica

9.20 Uhr: Spanien – Sambia

13.45 Uhr: Kanada – Irland

Donnerstag, 27. Juli

2.45 Uhr: USA – Niederlande

9.15 Uhr: Portugal – Vietnam

11.45 Uhr: Australien – Nigeria

Freitag, 28. Juli

1.50 Uhr: Argentinien – Südafrika

10.15 Uhr: England – Dänemark

12.45 Uhr: China – Haiti

Samstag, 29. Juli

9.15 Uhr: Schweden – Italien

11.25 Uhr: Frankreich – Brasilien

14.20 Uhr: Panama – Jamaika

Sonntag, 30. Juli

6.20 Uhr: Korea – Marokko

8.45 Uhr: Norwegen – Philippinen oder Schweiz – Neuseeland

11.15 Uhr: Deutschland – Kolumbien

Montag, 31. Juli

8.45 Uhr: Japan – Spanien oder Costa Rica – Sambia

11.45 Uhr: Kanada – Australien oder Irland – Nigeria

Dienstag, 1. August

8.45 Uhr: Portugal – USA oder Vietnam – Niederlande

12.45 Uhr: Haiti – Dänemark oder China – England

Mittwoch, 2. August

8.45 Uhr: Südafrika – Italien oder Argentinien – Schweden

11.45 Uhr: Panama – Frankreich oder Jamaika – Brasilien

Donnerstag, 3. August

11.45 Uhr: Korea – Deutschland oder Marokko – Kolumbien

Samstag, 5. August

6.45 Uhr: 1A – 2C (Achtelfinale)

9.45 Uhr: 1C – 2A (Achtelfinale)

Sonntag, 6. August

3.45 Uhr: 1E – 2G (Achtelfinale)

10.45 Uhr: 1G – 2E (Achtelfinale)

Montag, 7. August

9.15 Uhr: 1D – 2B (Achtelfinale)

12.15 Uhr: 1B – 2D (Achtelfinale)

Dienstag, 8. August

9.45 Uhr: 1H – 2F (Achtelfinale)

12.45 Uhr: 1F – 2H (Achtelfinale)

Freitag, 11. August

2.45 Uhr: 1. Viertelfinale

9.15 Uhr: 2. Viertelfinale

Samstag, 12. August

8.50 Uhr: 3. Viertelfinale

12.15 Uhr: 4. Viertelfinale

Dienstag, 15. August

9.45 Uhr: 1. Halbfinale

Mittwoch, 16. August

11.45 Uhr: 2. Halbfinale

Samstag, 19. August

9.45 Uhr: Spiel um Platz drei

Sonntag, 20. August

11.30 Uhr: Finale

Service für hör- und sehbehinderte Menschen

Bei den Übertragungen der Spiele der Frauen-Fußball-WM gibt es ein umfassendes barrierefreies Angebot – der Großteil der Spiele wird untertitelt und audiokommentiert. So überträgt der ORF das Eröffnungsspiel aus dem Eden-Park-Stadion in Auckland am Donnerstag, dem 20. Juli, genauso wie das Finalspiel im Stadium Australia in Sidney am 20. August in ORF 1 umfassend barrierefrei.

Zahlreiche Live-Spiele und Analysen sowie auch die jeweilige Vorberichterstattung zu den Spielen im Programm von ORF 1 werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und in der ORF-TVthek für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen untertitelt.

Zudem werden in der Gruppenphase ein Großteil der Live-Spiele und alle Spiele in der Finalphase mit live gesprochenem Audiokommentar für blinde und sehbehinderte Menschen angeboten. Die erfahrenen Kommentatoren Gregor Waltl, Sebastian Aster, Johannes Karner, Peter Haas, Sebastian Kaufmann, Florian Haas und Clemens Draxler werden jeweils im Team die Geschehnisse am und rund um das Spielfeld nachvollziehbar darstellen. Der Live-Audiokommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Die barrierefreie Übertragung sportlicher Großereignisse – egal ob Olympische Spiele, Ski-WM, Formel 1 oder Fußball – mit Untertiteln und Audiokommentar gehört seit mehr als zehn Jahren zum Standard im ORF-Fernsehen und wird in höchster technischer Qualität zur Verfügung gestellt.

Die Frauen-Fußball-WM 2023 im Hitradio Ö3

Ö3 informiert rund um die Uhr über die Spiele und Ergebnisse der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Zusammenfassende Spielberichte und die Highlights des großen Sportereignisses sind natürlich im „Ö3-Wecker“ (5.00 bis 9.00 Uhr) zu hören wie auch tagsüber im Rahmen der Ö3-Nachrichten. Außerdem gibt es auch wie gewohnt die Ö3-„Sportflashes“: Die Ö3-Sportredaktion hält die sportinteressierten Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer über alle wichtigen Ergebnisse und Ereignisse mit Push-Benachrichtigungen in der Ö3-App, auf der Ö3-Facebookseite und auf Twitter unter @oe3sport auf dem aktuellsten Stand.

Die Frauen-Fußball-WM im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT

sport.ORF.at (inkl. Video-Newsroom), ORF-TVthek und das ORF-Fußball-Special covern die FIFA Frauen-Fußball-WM 2023 mit einem multimedialen Package, das alle Fußball-Begeisterten stets auf dem Laufenden hält: Alle Übertragungen und Sendungen des ORF-Fernsehens zum Fußball-Event dieses Sommers werden österreichweit als Live-Stream angeboten, sodass Fans auch via Web und App direkt beim Geschehen in Australien und Neuseeland dabei sein können. Zum „Nachsehen“ werden umfassende Videos-on-Demand und Best-of-Zusammenschnitte bereitgestellt. Ausführliche Storys, Tabellen und Statistiken informieren darüber hinaus im Detail über Spiele, Teams und den aktuellen Stand im Turnier. Die Endphase des Turniers können Fans außerdem via multimedialem Live-Ticker mitverfolgen, der minutenaktuell alle Facts zum Stand der jeweiligen Partie bereitstellt.

Auch im Sport-Magazin des ORF TELETEXT (ab Seite 200) dreht sich alles um die Frauen-Fußball-WM. Alle wichtigen Infos, aktuelle Storys und umfassende Tabellen werden bereitgestellt.

Höchste Qualität mit der ORF-Technik

Mittels modernster Produktions- und Übertragungstechniken sorgt die ORF-Technik dafür, dass Fans die Übertragungen von der FIFA Frauen-Fußball-WM 2023 in hervorragender Bild- und Tonqualität genießen können. Das aus allen Stadien in Australien und Neuseeland via Satellit in HD und Dolby Digital bereitgestellte Signal wird mit dem Kommentatoren-Feed verbunden und für das lineare TV sowie für Streaming via Web und Apps bereitgestellt.

Auch das WM-Studio am ORF-Mediencampus bietet wieder technische Highlights – von diversen Kamerapositionen über einen Analyse-Monitor bis zu Augmented-Reality-Elementen für die bestmögliche grafische Darstellung von Auswertungen und Tabellen.

