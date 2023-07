Die nächsten Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

Amstetten, Langenlois und Staatz

St. Pölten (OTS/NLK) - m Mittwoch, 19. Juli, feiert ab 19.30 Uhr beim Musical Sommer Amstetten das Musical „Jersey Boys“ von Marshall Brickman, Rick Elice, Bob Gaudio und Bob Crewe seine deutschsprachige Erstaufführung (Regie: Alex Balga). Erzählt wird die Geschichte der 1960er-Jahre-Boy-Band Frankie Vallie & The Four Seasons, die ihre Musikkarriere im Arbeiterviertel von New Jersey startete und es bis an die Spitze der Charts schaffte, in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten bis 12. August, jeweils Donnerstag (außer 20. Juli) bis Samstag ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Kultur-und Tourismusbüro Amstetten unter 07472/601454, e-mail office @ musicalsommeramstetten.at und www.musicalsommeramstetten.at.

Tags darauf, am Donnerstag, 20. Juli, hebt sich auf der Bühne vor Schloss Haindorf erstmals der Vorhang für Franz Lehárs Operette „Das Land des Lächelns“ in der Regie von Florian Hurler; Beginn ist um 20.30 Uhr. Zu sehen ist die Produktion der Operette Langenlois unter der Intendanz von Christoph Wagner-Trenkwitz über eine selbstbewusste Frau, die ihrer großen Liebe ohne Happy End in ein von Liebenden, Träumenden und Spielenden bevölkertes Reich der Phantasie folgt, bis 5. August: Spieltage: Freitag, 21., Samstag, 22., Freitag, 28., Samstag, 29., und Samstag, 5. August, jeweils ab 20.30 Uhr sowie Sonntag, 30. Juli, und Freitag, 4. August, jeweils ab 18.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei Kultur Langenlois unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.operettelangenlois.at.

Schließlich feiert am Freitag, 21. Juli, ab 20.30 Uhr auf der Felsenbühne Staatz das Mantel- und Degenspektakel „Zorro“ als Musicaladaption von Stephen Clark, Helen Edmundson und John Cameron Premiere (Regie führt der Intendant, Werner Auer). Begleitet werden die romantischen Bilder, Actionszenen und Fechtkämpfe von der Musik der Gipsy Kings (musikalische Leitung: Gregor Sommer). Gespielt wird bis 12. August, jeweils Donnerstag (außer 10. August) bis Samstag ab 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Felsenbühne Staatz unter 0664/75031069, e-mail felsenbuehne.staatz @ aon.at und www.felsenbuehne-staatz.at.

Nähere Informationen und die kostenlose Programmbroschüre für das gesamte Theaterfest Niederösterreich unter 0664/1888018, e-mail info @ theaterfest-noe.at und www.theaterfest-noe.at.

