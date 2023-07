Energie-Preise - SPÖ-Energiesprecher Schroll: „Regierung schuld an Intransparenz und hohen Preisen“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll bekräftigt die Kritik der AK an der langsamen Weitergabe von sinkenden Energiekosten durch die Energieunternehmen an ihre Kund*innen. „Jeder Ausschlag nach oben kommt sofort bei den Kund*innen an, jetzt sinken seit Monaten die Erzeugerkosten und es dauert ewig, bis die Kund*innen das auf ihrer Strom- und Gasrechnung spüren“, so Schroll. Dazu komme, dass „der Tarifdschungel für die Kund*innen nicht mehr zu durchblicken“ sei. Schroll sieht die Schuld bei der Regierung, „weil die von Anfang an dabei versagt hat, regulierend in den Markt einzugreifen und es auch nicht geschafft hat, eine funktionierende Marktaufsicht für Transparenz und Wettbewerb sicherzustellen“. **** (Schluss) wf/bj

