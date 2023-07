Drei Awards für DORDA Health & Life Science Group bei den EMEA LMG Life Science Awards 2023

DORDA Health & Life Science Group, unter der Leitung von Francine Brogyányi, darf sich auch 2023 über Auszeichnungen im Rahmen der gestern in London vergebenen Auszeichnungen freuen.

Wien - London (OTS) - Mit Auszeichnungen in den Kategorien "EMEA Product Liability Firm of the Year", "Central Europe Firm of the Year" und "Impact Deal of the Year " beweist die DORDA Health & Life Science Group auch bei den diesjährigen Awards ihre Stärke. Diese Anerkennung zeugt vom Vertrauen der Mandanten in das Team sowie von ihrer Zufriedenheit.

"Ich bin außerordentlich erfreut über den Erhalt von drei LMG Awards für die DORDA Health & Life Science Group. Diese Auszeichnungen sind eine wertvolle Anerkennung für die herausragenden Fähigkeiten unserer Anwält:innen, innovative und wegweisende Lösungen für komplexe Fälle zu entwickeln. Gemeinsam mit Mandanten werden Strategien entwickelt, die weit über reine Rechtsberatung hinausgehen. So eröffnet die DORDA Health & Life Science Group größtmögliche Handlungsspielräume, die unternehmerisch gedacht, belastbar und rechtssicher aufgegleist sind. Diesen Ansatz haben unsere Mandanten mit sehr positivem Feedback belohnt!" so Francine Brogyányi, Leiterin DORDA Health & Life Science Group zu den Awards.

LMG Life Sciences ist das einzige Anwaltsverzeichnis, das die führenden Anwaltskanzleien und Einzelpersonen in jedem Praxisbereich der Life Science Branche in der EMEA Region durch eine gründliche Analyse der geschäftlichen und rechtlichen Entwicklungen in diesem Sektor identifiziert.





