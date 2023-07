FPÖ – Schnedlitz: SPÖ-Babler will Österreich zu Traiskirchen 2.0 machen

„These der Notwendigkeit einer unkontrollierten illegalen Einwanderung, um den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen, ist widerlegt“

Wien (OTS) - „Der Vorsitzende der Sozialdemokratie betreibt wieder einmal Realitätsverweigerung oder ist es doch der Beweis, dass er kein Ohr bei den Bürgern unseres Landes hat? Denn seit SPÖ und ÖVP im Jahr 2015 die unkontrollierte neue Völkerwanderung eingeleitet haben, erkennen die Österreicher von Tag zu Tag mehr, dass ihre Sicherheit und ihr sozialer Wohlstand von der schwarz-grün-rot-pinken Einheitspartei ungeniert geopfert wurde und wird. Denn trotz der damals angekündigten ‚Ärzte‘, ‚Fachkräfte‘ und sonstiger ‚besser Gebildeten als viele Österreicher‘, die seither in unser Land strömen, gibt es kaum mehr einen Bereich, wo es keinen Arbeits- und Fachkräftemangel gibt. Somit ist die These der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer unkontrollierten illegalen Einwanderung, um den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen, widerlegt. Die Österreicher lassen sich aber ohnehin nicht mehr täuschen. Mittlerweile werden die teils importierte Gewalt und der oft fehlende Integrationswille vieler ‚Schutzsuchender’ auch von einigen wenigen Medien nicht mehr verschwiegen. Babler kann sich daher sicher sein: Gemeinsam mit der Bevölkerung werden wir sicher nicht zulassen, dass er Österreich zu einem Traiskirchen 2.0 macht“, konterte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf das APA-Interview mit dem SPÖ-Parteichef Andreas Babler.



Dass der SPÖ-Parteiobmann aktuell keine Flüchtlingskrise erkenne, sei nicht verwunderlich. Immerhin würde er auch ungebremst davon sprechen, die SPÖ sei geeint wie nie zuvor, wobei „seine Kollegen in der Sozialdemokratie keine Gelegenheit auslassen, ihn, die politische Linie und seine Parteiführung in Frage zu stellen“. „Während Babler weiterhin seine Augen vor der auch von ihm maßgeblich vorangetriebenen Flüchtlings- und Migrationskrise verschließt, stehen wir auf der Seite der Bürger. Wir werden weiterhin unermüdlich für die 'Festung Österreich' kämpfen, damit sich unsere Kinder, unsere Frauen und alle redlichen Österreicher wieder sicher, geachtet und geschätzt fühlen können“, so Schnedlitz abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at