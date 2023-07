Stocker: „Dass Babler die Migrationskrise als ‚Polit-Theater‘ bezeichnet, zeigt wie realitätsfremd er ist“

Die SPÖ ignoriert die Dramen an unseren Grenzen – die Volkspartei liefert Lösungen

Wien (OTS) - „Dass Babler die Migrationskrise als ‚Polit-Theater‘ bezeichnet, zeigt wie realitätsfremd er ist. Im APA-Interview behauptet Babler, dass es

keine Flüchtlingskrise gäbe und da stelle ich mir schon die Frage: Wie abgehoben und realitätsfremd kann man sein? Italien und der Balkan leiden unter massiven Migrationswellen. Tausende Menschen ertrinken wegen der kalten Profitgier der Schleppermafia im Mittelmeer. Aber all das will der SPÖ-Chef nicht wahrhaben und ignoriert damit die Sorgen und Nöte der Menschen im Land“, zeigt sich der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, erstaunt über die Aussagen von SPÖ-Chef Andreas Babler.

„Die SPÖ hat spätestens seit der Übernahme von Andreas Babler Sachpolitik durch linke Ideologie ersetzt und kann deshalb gar nicht anders, als die Migrationskrise abzustreiten. Aber durch Wegschauen wurde noch nie ein Problem gelöst“, führt Stocker weiter aus und betont abschließend: „Die Volkspartei macht im Gegensatz zur SPÖ keine Politik des Wegschauens, sondern eine Politik der Lösungen. Durch die Asylbremse, die Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner angezogen haben, sind die Asylzahlen stark zurückgegangen. Dennoch sind wir noch nicht am Ziel und werden weiter an der konsequenten Reduktion der Asylzahlen arbeiten – sowohl in Österreich als auch an den Außengrenzen Europas.“



