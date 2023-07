Wiener Wohnbonus 23: 140 Millionen Euro Unterstützung für 700.000 Wiener Haushalte

Pro Haushalt werden 200 Euro direkt aufs Konto überwiesen. Ansuchen ab 17. Juli 2023 möglich.

Wien (OTS) - Um die Wienerinnen und Wiener bei der Bewältigung der Teuerung zu unterstützen, stellt die Stadt Wien rund 140 Millionen Euro als Wiener Wohnbonus 23 zur Verfügung. Dieser Wohnbonus wird pro Haushalt in der Höhe von 200 Euro ausbezahlt. Das Ansuchen kann ab 17. Juli 2023 online gestellt werden. Bezugsberechtigt sind etwa 700.000 Wiener Haushalte – das sind mehr als zwei Drittel aller Wiener Haushalte.

„Österreich hat nach wie vor eine der höchsten Inflationsraten des gesamten Euroraums. Deshalb greifen wir den Wienerinnen und Wienern weiter unter die Arme. Im vergangenen Landtag haben wir drei Pakete geschnürt, die die Wienerinnen und Wiener bei der Bewältigung der gestiegenen Wohnkosten unterstützen werden. Sie geht bis weit in den Mittelstand hinein und rund 700.000 Haushalte können sich sicher sein, dass wir erneut schnell und unkompliziert mit je 200 Euro helfen. Das ist nicht nur eine Meisterleistung unserer Verwaltung, sondern auch ein Bekenntnis: Wir sind da, wenn es eng wird und das, so lange es nötig ist.“ , so Sozialstadtrat Peter Hacker.

„Wir unterstützen die Wiener Bevölkerung mit der Abwicklung des Wiener Wohnbonus unkompliziert und schnell. Wie auch in der jüngeren Vergangenheit bieten wir ein sehr einfaches und kurzes Online-Ansuchen sowie weitreichende Unterstützungsangebote durch rund 80 Partnerorganisationen und unser Servicetelefon an. Damit streben wir eine Auszahlung für hunderttausende Wiener Haushalte wenige Tage nach dem Ansuchen an.“ , erklärt die Leiterin der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien, Agnes Berlakovich.

So kommen die Wienerinnen und Wiener zum Wiener Wohnbonus 23

Der Wiener Wohnbonus 23 ist eine Förderung der Stadt Wien. Die Stadt Wien schickt zwischen 12. Juli und 21. Juli 2023 an jede Adresse in Wien, an der zum Stichtag 28. Juni 2023 eine oder mehrere Personen ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben, ein Informationsschreiben. Das Schreiben enthält ein individuelles Passwort, das für das Online-Ansuchen benötigt wird. Personen, die selbst keine Möglichkeit haben, ein Online-Ansuchen zu stellen – und auch weder durch Familie und Freunde das Online-Ansuchen gestellt werden kann – können Sie sich an das Servicetelefon der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien unter +43 1 4000 8040 (Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr) wenden.

Für einen Ein-Personen-Haushalt gilt die Einkommensgrenze von 40.000 Euro brutto für das Jahr 2022. Für einen Mehr-Personen-Haushalt gilt in Summe die Einkommensgrenze von 100.000 Euro brutto für das Jahr 2022. Je Adresse wird der Wiener Wohnbonus 23 in der Höhe 200 Euro einmalig an die Ansuchenden ausbezahlt. Die Förderung wird auf das Konto, das im Online-Ansuchen angegebenen wurde, überwiesen oder durch Postanweisung ausbezahlt. Das Online-Ansuchen wird unmittelbar automatisiert verarbeitet. Der Wohnbonus ist innerhalb weniger Tage bereits am Konto. Der Wohnbonus kann bis inklusive 30. September 2023 angesucht werden.

Hinweis: Beim Wiener Wohnbonus 23 wird für die Einkommensgrenze das Jahr 2022 herangezogen und nicht das Jahr 2021 wie beim Energiebonus. Nachdem der Wiener Wohnbonus 23 noch dazu eine neu geschaffene Leistung ist, kann es aus diesen beiden Gründen keine automatische Auszahlung wie beim Wiener Energiebonus 23 geben. Darum müssen alle, die die oben genannten Kriterien erfüllen, ein neues Ansuchen stellen, selbst wenn sie bereits beide Energieboni erhalten haben.

Unterstützende Informationen bei der Einschätzung des eigenen Einkommens – und somit der Möglichkeit zum Ansuchen – bieten die Förderrichtlinie und der Online-Einkommens-Assistent auf www.wien.gv.at/wohnbonus23

Gerade für ältere, nicht computeraffine Personen ist das Online-Ansuchen eine Herausforderung. Verschiedene Organisationen unterstützen hier wie gewohnt mit einem physischen Unterstützungsangebot. Eine Liste der kooperierenden Einrichtungen findet sich online: https://www.wien.gv.at/gesundheit/strukturen/gesundheitsrecht/ahs-info/kooperationspartner-wohnbonus.html





Bisher Pakete in Höhe von rund 530 Millionen Euro geschnürt, um die Wienerinnen und Wiener bei der Bewältigung der Teuerung zu unterstützen

Die Konsumerhebung der Statistik Austria zeigt deutlich: Personen mit geringem Einkommen müssen über 50 Prozent ihrer Ausgaben für Wohnen, Wasser oder Energie aufwenden, während es im allgemeinen Wien-Durchschnitt rund 30 Prozent sind. Diese Ausgaben sind mit Zuwächsen von 12 bis 15 Prozent besonders stark von den derzeitigen Preissteigerungen betroffen und das trifft Personen mit geringem Einkommen besonders hart. Die Teuerung trifft aber auch Menschen mit mittleren Einkommen hart und darum hat sich die Stadt Wien auch beim Wiener Wohnbonus 23 entschieden, eine Unterstützungsleistung zu schaffen, die weit bis in den Mittelstand hinein unterstützt. Bisher wurden insgesamt sieben Unterstützungspakete mit einem Volumen von rund 530 Millionen Euro geschnürt, die entweder bereits vollständig ausbezahlt worden sind, oder noch angesucht werden können.

Eine alleinerziehende Mutter, die aufgrund ihrer Betreuungspflichten nur Teilzeit erwerbstätig ist und deshalb in der Mindestsicherung aufstocken muss, ist von der Teuerung besonders hart getroffen worden. Sie wurde in den vergangenen zwölf Monaten mehrmals von der Stadt Wien bei der Bewältigung der gestiegenen Kosten bei Wohnen und Energie unterstützt. So erhielt sie bei den bisher ausgezahlten Unterstützungen rund 1.200 Euro und wird bei den künftigen Unterstützungsleistungen noch mindesten 680 Euro von der Stadt Wien erhalten.

- Wiener Energiekostenpauschale 22

Auszahlung: Juni 2022 an rund 233.000 Wiener Haushalte und rund 13.400 AlleinerzieherInnen

Volumen: 47,9 Millionen Euro

- Wiener Energieunterstützung Plus

Auszahlung: Oktober 2022 bis September 2023 an rund 20.000 Wiener Haushalte

Volumen: 7,6 Millionen Euro

- Wiener Energiebonus 22

Auszahlung: Dezember 2022 bis März 2023 an rund 634.000 Haushalte

Volumen: 127,0 Millionen Euro

- Wiener Energiebonus 23

Auszahlung: April 2023 bis Juni 2023 an rund 688.000 Haushalte

Volumen: 138,0 Millionen Euro

- Wiener Wohnbonus 23

Auszahlung: Juli 2023 bis September 2023 an rund 700.000 Haushalte

Budgetiertes Volumen: 140,0 Millionen Euro

- Wiener Wohnunterstützungspauschale 23

Auszahlung: Ab September/Oktober 2023 an rund 245.000 Personen

Budgetiertes Volumen: 49,0 Millionen Euro

- Wiener Wohnungssicherung Plus

Auszahlung: Ab August/September 2023 an über 11.000 Haushalte

Budgetiertes Volumen: 20,0 Millionen Euro

