FPÖ - Nepp: Innenminister Karner unterstützt den Klima-Terror in Wien

Polizisten müssen tatenlos zusehen

Wien (OTS) - Die heutige Aktion der Klimaaktivisten schlägt dem Fass nun endgültig den Boden aus und zeigt, auf welcher Seite die ÖVP tatsächlich steht. Nachdem ein Demozug vom Burgring bis zum Hotel de France schon den morgendlichen Verkehr in der Wiener Innenstadt stillgelegt hat, konnten sie sich dann am Ring unter den Augen zahlreicher Polizisten in aller Seelenruhe ankleben. „Offenbar hat man im Innenministerium die Parole ausgeben, die selbsternannten Aktivisten nicht bei ihren Handlungen zu stören. Ich verlange von ÖVP-Innenminister Karner hier endlich hart durchzugreifen. Es kann nicht sein, dass man den Klimaterroristen alles durchgehen lässt und, damit sie durch ihre Aktionen die Wiener Bevölkerung weiter schikanieren können“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.



Zudem sieht Nepp in der heutigen Aktion einmal mehr den Beweis dafür, dass sämtlichen Aussagen des Wiener ÖVP-Chefs Mahrer nicht zu glauben ist: „Der freiheitliche Wahlhelfer Mahrer kann es sich sparen, so zu tun, als würde er auf der Seite der Wiener stehen. Wäre das nämlich der Fall, würde er seinen Parteikollegen Karner auf Schiene bringen und nicht ungefragt aus dem Off die Vorgänge samt halbherzigen Forderungen kommentieren.“

