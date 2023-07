Tirol hat nun erste Bataillonskommandantin

Tanner: "Wir müssen den Frauenanteil in Führungsspitzen deutlich heben!"

Wien (OTS) - Mit der feierlichen Kommandoübergabe am Donnerstag, 13. Juli 2023, ist Frau Major Verena Plattner die erste Frau an der Spitze des Stabsbataillons 6 in Innsbruck. Damit ist sie auch die erste Bataillonskommandantin österreichweit beim Österreichischen Bundesheer. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat sich bereits im Februar dazu entschieden, das Stabsbataillon 6 der Gebirgsbrigade ab 1. Juli 2023 erstmals mit einer Frau zu besetzen.

„Ich freue mich, dass wir nun mit Major Plattner erstmals österreichweit eine Bataillonskommandantin an der Spitze haben! Wir setzen mit Frau Verena Plattner als Kommandantin in der Führungsebene einen weiteren erfreulichen Schritt, den Soldatinnenanteil in Führungspositionen beim Bundesheer zu erhöhen. Damit einher geht eine Vorbildwirkung für andere Frauen. Dieses Zeichen, das wir damit setzen, soll auch anderen Soldatinnen Mut machen sich auf leitende Positionen zu bewerben“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Major Verena Plattner

Major Verena Plattner ist gebürtige Tirolerin und war bereits von 2015 bis 2019 in einer Führungsfunktion als stellvertretende Bataillonskommandantin des Stabsbataillons 6, bevor sie ihren Dienst im internationalen Hauptquartier in Brüssel antrat. Vor Ort hat Major Plattner bis Ende Juni im MPCC (Military Planning and Conduct Capability) die Funktion des Stabsoffiziers ausgeübt. In diesem aufstrebenden, einzigartigen militärischen Führungselement der Europäischen Union auf militärstrategischer Ebene, ist die gebürtige Tirolerin in einem international besetzten Stab mit Schwerpunkt auf Sicherstellung der Führung der EU-Ausbildungsmission in Somalia verantwortlich.

Die 40-Jährige Soldatin ist seit 2001 beim Bundesheer und absolvierte neben der Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie u.a. auch den FH-Masterstudiengang „Militärische Führung“.

Bereits 2002 bekleidete sie die Funktion der Gruppenkommandantin beim Jägerbataillon 23 in Bludesch. Von 2008 bis 2011 war sie als Kompaniekommandantin für die Führung der Kampfunterstützungskompanie verantwortlich. Neben Führungsfunktionen auf unterschiedlichen Ebenen kann Major Plattner auch mehrere Auslandseinsätze (EUFOR Althea in Bosnien und Herzegowina, KFOR im Kosovo), wie auch die Teilnahme an diversen internationalen Übungen, aufweisen. Bis 1. Juli 2023 wird Major Plattner ihre Aufgaben im Rahmen der Auslandsverwendung in Brüssel abschließen, bevor sie dann für die neue Funktion nach Österreich zurückkehrt.

Stabsbataillon 6

Das Stabsbataillon 6 des Österreichischen Bundesheeres verfügt über ein breites Spektrum an Fähigkeiten. Als Teil der 6. Gebirgsbrigade können die Soldatinnen und Soldaten des Stabsbataillons 6 ihre Aufträge auch unter schwierigsten Bedingungen im Hochgebirge bewältigen. Hierbei wird neben der Handhabung der verschiedenen Waffen des Verbandes auch auf die Ausbildung der Gebirgsbeweglichkeit, etwa das sichere Bewegen auf Skiern im steilen Gelände, größter Wert gelegt. Seine insgesamt acht Kompanien umfassen: Das Kommando und Stabskompanie in Innsbruck stellt die Führungsfähigkeit des Bataillons sicher. Die Führungsunterstützungskompanie sorgt für jede Verbindung. Die Nachschub- und Transportkompanie stellt die Versorgung sicher. Die Werkstattkompanie repariert und wartet jegliches Gerät. Die Lehrkompanie in Absam in der Andreas-Hofer-Kaserne bildet den Kadernachwuchs des Österreichischen Bundesheers aus. Die ABC-Abwehrkompanie ist darauf trainiert, atomare, biologische und chemische Kampfstoffe zu bekämpfen. Das Tragtierzentrum am Truppenübungsplatz in Hochfilzen transportiert schwere Lasten im unwegsamen alpinen Gelände. Die Aufklärungskompanie in St. Johann in Tirol sorgt für ein umfassendes Lagebild.

