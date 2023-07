Schneebergbahn: Alpiner Sonnenaufgang mit Bergfrühstück

LH-Stv. Landbauer: Besonderes Sommerangebot der traditionsreichen Schneebergbahn für alle Generationen

St.Pölten (OTS) - Sonnenaufgänge mit Fernblick, kühler Bergluft und herzhaftem Frühstück – „Alpine Sunrise“ begeistert Bergfans mit einem Naturschauspiel für alle Sinne. „Den atemberaubenden Sonnenaufgang am höchsten Berg Niederösterreichs können Gäste der Schneebergbahn jeden Freitag bis 25. August am Hochschneeberg erleben. Damit bietet unsere traditionsreiche Zahnradbahn ein besonderes Sommerangebot für alle Generationen“, informiert LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Schneebergbahn bringt ihre Fahrgäste schon vor dem Morgengrauen zum höchstgelegenen Bahnhof Österreichs. An klaren Tagen erwartet die Gäste auf 1.800 Meter Seehöhe ein einzigartiger Fernblick ins Wiener Becken und in die Pannonische Tiefebene. „Das Angebot inkludiert neben der Berg- und Talfahrt mit dem Salamander auch ein Bergfrühstück in der Station Baumgartner, die wahlweise mit dem Zug oder auch mit einer Wanderung erreicht werden kann“, führt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek aus.

Tickets für die Alpine Sunrise-Fahrten der Schneebergbahn können bis spätestens einen Tag vor der Abfahrt im Tourismusportal in Puchberg am Schneeberg oder über den Webshop der Niederösterreich Bahnen erworben werden:

https://webshop.niederoesterreichbahnen.at/schneebergbahn/alpine-sunr

ise

