Neue Lehramts-Referentin der ÖH Bundesvertretung studiert aktuell noch nicht einmal Lehramt

Als PH Lehramt-Vertretung fühlen wir uns von der ÖH Bundesvertretung im Stich gelassen!

Salzburg (OTS) - Mit der neuen Funktionsperiode nach einer ÖH Wahl wechseln an vielen ÖH Standorten, aber auch in der ÖH Bundesvertretung viele Personen. Gerade mit einer großen anstehenden Reform im Lehramt ist in diesem Bereich die Personalauswahl besonders sensibel auf Bundesebene. Dennoch hat sich die ÖH Bundesvertretung hier scheinbar für eine Person als Lehramtsreferentin (Referat für pädagogische Angelegenheiten) entschieden, die bisher noch nie Lehramt studiert hat und nur Erfahrungen aus Fachstudien der Uni Wien und Wirtschaftsuni Wien mitbringt.

„ Auch wenn die ÖH Bundesvertretung eigenständig gewählt wird und ihre eigenen Entscheidungen rechtlich treffen kann: eine solch unverständliche und nicht-nachvollziehbare Entscheidung hätten wir uns niemals erwartet. Das Lehramt brennt aktuell, riesige Reformen stehen an und Ansprechperson auf Bundesebene hat keinerlei Lehramterfahrung und kennt das Lehramt noch nicht einmal aus dem eigenen Studium? Scheinbar geht es mehr um Fraktionszugehörigkeit als um Erfahrungsschatz “, unterstreicht Juliana Naglmayr, Vorsitzende der Hochschulvertretung an der PH Salzburg.

Die HV PH Salzburg fordert die ÖH Bundesvertretung auf das Lehramt ernst zu nehmen. Dazu gehört mindestens, uns baldmöglichst als PH Hochschulvertretung ein erfahrenes und schlagkräftiges Referat für Lehramt auf Bundesebene zu geben.

