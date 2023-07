Österreich auf dem 25. World Scout Jamboree in Südkorea: Größtes Überseekontingent aller Zeiten am Start!

Freundschaft und Abenteuer warten auf 45.000 Jugendliche aus aller Welt. Die österreichische Staatssekretärin Claudia Plakolm verabschiedet österreichische Teilnehmer*innen

Wien (OTS) - Das World Scout Jamboree, das alle vier Jahre stattfindende Weltpfadfinder*innentreffen, steht kurz bevor. Vom 1. bis 12. August 2023 wird Südkorea Gastgeberland dieses internationalen Großereignisses sein.

„Draw your Dream“ am diesjährigen Jamboree

Mit dem inspirierenden Motto "Draw your Dreams" verwandelt sich das diesjährige Jamboree in Südkorea in ein Festival, das junge Pfadfinder*innen zwischen 14 und 18 Jahren mit unterschiedlichen Programmschwerpunkten in Kontakt bringt. Es werden etwa folgende Themenbereiche vermittelt: Sozialen Kompetenzen, Technologie, Mathematik und Ingenieurswesen in Form von Roboter- oder Virtual Reality-Aktivitäten, Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) und Aktionspläne für Einzelne zum Thema Nachhaltigkeit oder zum so in den Vordergrund des öffentlichen Lebens gerücktem Themenbereich Natur- oder soziale Katastrophen und Prävention sowie Umgang damit.

Nachhaltigkeit und die Verwirklichung der Sustainable Development Goals der UN werden dabei immer mitgedacht. „ Jede National Scout Organization pflanzt als aktiven Beitrag und symbolischen Akt am Jamboree-Areal Bäume, der als „Jamboree Forest“ bestehen bleibt. Dies ist eine Möglichkeit Jugendliche mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt zu bringen und zu ermutigen, dass jede und jeder einen aktiven Beitrag leisten kann. “, so Lisa Prior, Vizepräsidentin der Pfadfinder*innen Österreichs und Kontingentleiterin des diesjährigen Jamboree.

Das Jamboree schafft damit auch 2023 wieder eine Plattform für junge Menschen, um ihre Visionen zu teilen, sich gegenseitig zu inspirieren und gemeinsam zu wachsen.

Das World Scout Jamboree steht seit jeher für weltweite Verbundenheit

Seit dem ersten Jamboree im Jahr 1920 in London zelebriert das World Scout Jamboree die weltweite Verbundenheit aller Pfadfinder*innen und überwindet nationale, kulturelle und religiöse Grenzen.

Das diesjährige Jamboree wird mehr als 45.000 Teilnehmer*innen aus 172 Nationen zusammenbringen. Es bietet eine einzigartige Plattform für Pfadfinder*innen aus verschiedenen Ländern um Freundschaften zu knüpfen, voneinander zu lernen und gemeinsam Abenteuer zu erleben.

Österreichs größtes Überseekontingent aller Zeiten mit 484 Teilnehmer*innen

Österreich ist besonders stolz darauf so viele Jugendliche für die Grundwerte des Jamborees, sowie die diesjährigen Schwerpunktthemen begeistern zu können.

Heuer entsenden wir das größte Überseekontingent in unserer österreichischen Pfadfinder*innengeschichte zum World Scout Jamboree. Mit insgesamt 484 Teilnehmer*innen wird die österreichische Pfadfinder*innenbewegung eine starke Präsenz haben und ihre Verbundenheit mit der internationalen Gemeinschaft der Pfadfinder*innen unterstreichen.

Dieses Engagement zeigt das kontinuierliche Streben Österreichs junge Menschen in globalen Austausch einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben,neue Kulturen und Perspektiven kennenzulernen.

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm verabschiedet Teilnehmer*innen in Wien: Pfadfinder*innen Österreichs überreiten ihr offizielles Erkennungszeichen

Die Bedeutung des Jamborees und der österreichischen Teilnahme wird auch politisch anerkannt.

Staatssekretärin Claudia Plakolm hat das österreichische Kontingent zu einer Feierlichkeit ins Bundeskanzleramt eingeladen, um die teilnehmenden Pfadfinder*innen zu verabschieden. Zudem wurden allen Teilnehmer*innen ein eigens entworfenes Abzeichen für das Jamboree als Geschenk überreicht.

„ Vereine wie die Pfadfinder geben tausenden Jugendlichen einen Halt und stärken das Miteinander in der Gesellschaft. Ich wünsche euch ganz viele großartige Eindrücke in Südkorea und bedanke mich für das vielfältige Engagement. Es ist nicht selbstverständlich, dass man heutzutage auch noch Zeit für einen Jugendverein findet. Die vielen Pfadfinderinnen und Pfadfinder tun das und verbinden das auch mit einem vertrauensvollen Umgang mit unserer Natur “, so Claudia Plakolm.

Zu diesem Anlass dürfen auch die Pfadfinder*innen ihren Dank an Staatssekretärin Plakolm richten. Unsere Young Correspondents überreichten Claudia Plakolm das Kontingenthalstuch als Pfadfinder*innenerkennungszeichen und ein Fotobuch als Geschenk und Dank für die kontinuierliche Unterstützung der Jugendorganisationen sowie Bemühungen die Anliegen von Kindern und Jugendlichen in den politischen Diskurs und die öffentliche Wahrnehmung einzubringen.

Die Pfadfinder*innen Österreichs freuen sich sehr über das weitreichende Interesse am Grundgedanken des World Scout Jamboree, nämlich interkulturellen Austausch und die Freundschaften, die dabei entstehen und einen wertvollen Beitrag zur weltweiten friedlichen Verständigung leisten.

