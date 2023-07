Wiener Rotes Kreuz: Kühler Kopf an heißen Tagen Erstmals Cooling Center in der MILLENNIUM City

Unser erstes Cooling Center wird seit Jahren sehr gerne genutzt, wenn die Säule im Thermometer nach oben klettert Michael Sartori, Landesrettungskommandant WRK 1/5

Deshalb haben wir uns entschlossen, heuer auch ein zweites Center zu eröffnen und haben mit der MILLENNIUM City einen weiteren Partner gewinnen können. Michael Sartori, Landesrettungskommandant WRK 2/5

Vor allem älteren Menschen, chronisch Kranken und Kindern bietet das Cooling Center einen Ort der Entspannung. Die Benutzung ist kostenlos und steht allen Personen offen. Es gibt auch gratis Hitzetipps und ein paar Goodies obendrauf, denn auch an heißen Tagen ist soziale Wärme wichtig Dr. Harald Hertz, Chefarzt WRK 3/5

Mit dem Cooling Center in Kooperation mit dem Wiener Roten Kreuz möchten wir einen kleinen gesellschaftlichen Beitrag leisten und allen Bewohner*innen der umliegenden Bezirke einen Ort für kurzweilige Abkühlung bieten Matthias Franta, Center Manager MILLENIUM City 4/5

Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, die Werte von Zusammenhalt und auch gemeinschaftlicher Verantwortung gemeinsam hochzuhalten. Für kühle Unterhaltung wurde in Kooperation mit dem Echo Medienhaus eine Leseecke eingerichtet. Matthias Franta, Center Manager MILLENIUM City 5/5

Wien (OTS) - Am 17. Juli eröffnet das Wiener Rote Kreuz in der MILLENNIUM City das zweite Cooling Center, das Montag bis Freitag von 13-17 Uhr jenen Menschen zur Verfügung steht, die eine „Hitzepause“ einlegen wollen. Ein kühler und konsumfreier Raum steht den Hitzegeplagten im Erdgeschoss, Nähe Billa Plus, direkt neben dem Shop „Thalia“ zur Verfügung. Das Cooling Center in der Shopping City Nord bleibt auch weiterhin von Mo-Fr, 12-17 Uhr geöffnet.



„ Unser erstes Cooling Center wird seit Jahren sehr gerne genutzt, wenn die Säule im Thermometer nach oben klettert “, sagt Landesrettungskommandant Michael Sartori, Wiener Rotes Kreuz. „ Deshalb haben wir uns entschlossen, heuer auch ein zweites Center zu eröffnen und haben mit der MILLENNIUM City einen weiteren Partner gewinnen können. “ Bei beiden Cooling Centern handelt es sich um einen klimatisierten und ruhigen Raum, in dem sich Personen vom Hitzestress erholen können. „ Vor allem älteren Menschen, chronisch Kranken und Kindern bietet das Cooling Center einen Ort der Entspannung. Die Benutzung ist kostenlos und steht allen Personen offen. Es gibt auch gratis Hitzetipps und ein paar Goodies obendrauf, denn auch an heißen Tagen ist soziale Wärme wichtig “, betont Dr. Harald Hertz, Chefarzt des Wiener Roten Kreuzes.



„ Mit dem Cooling Center in Kooperation mit dem Wiener Roten Kreuz möchten wir einen kleinen gesellschaftlichen Beitrag leisten und allen Bewohner*innen der umliegenden Bezirke einen Ort für kurzweilige Abkühlung bieten ”, meint Matthias Franta, Center Manager MILLENNIUM City. „ Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, die Werte von Zusammenhalt und auch gemeinschaftlicher Verantwortung gemeinsam hochzuhalten. Für kühle Unterhaltung wurde in Kooperation mit dem Echo Medienhaus eine Leseecke eingerichtet. ”



Das Cooling Center liegt im Erdgeschoss, Nähe Billa Plus direkt neben dem Shop „Thalia“ der MILLENNIUM City, ist klimatisiert und mit gemütlichen Lounge-Stühlen ausgestattet. Die langjährige Partnerschaft mit Yakult ermöglicht auch hier wieder die Erfrischung mit einem gut gekühlten Yakult Original oder Yakult Plus. Die in Yakult enthaltenen guten Bakterien sorgen für ein gutes Bauchgefühl, besonders an heißen Tagen. Natürlich werden die Besucher*innen auch mit Wasser versorgt.

Geöffnet ist das Cooling Center in der MILLENNIUM City bis 11. August. Weitere Informationen: https://www.roteskreuz.at/wien/cooling-center

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Doris Abichou

Leitung Kommunikation Wiener Rotes Kreuz

T: +43/1/ 79 580 – 1750

E: doris.abichou @ wrk.at | W: www.wrk.at