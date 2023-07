Ergotherapie Austria zum World Youth Skills Day

Ergotherapeut*innen leisten einen Beitrag zur Gesundheit(skompetenz) von jungen Menschen!

Von der Erarbeitung von Strategien zur Gestaltung von Lernsituationen, der Anpassung des Arbeitsplatzes oder der Umstrukturierung von zeitlichen Abläufen im Alltag - die Maßnahmen in der Ergotherapie sind vielseitig Marion Hackl, Präsidentin Ergotherapie Austria

Wien (OTS) - Mit der Lehrzeit beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Alltag, Routinen, bedeutungsvolle Betätigungen und Handlungsrollen verändern sich von heute auf morgen, neue Fertigkeiten und Fähigkeiten müssen erworben werden. Ergotherapeut*innen wissen, dass dieser Umbruch zu einer starken psychischen Belastung führen und einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann.

World Youth Skills Day

Die Befähigung junger Menschen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und ein chancengerechter Zugang zu Bildung und Erwerbstätigkeit ist von großer Bedeutung für die Zukunft der Jugendlichen, jungen Erwachsenen und unserer Gesellschaft. Daher stehen am 15. Juli im Rahmen des „World Youth Skills Day“ die Kompetenzen junger Menschen im Fokus. Der Welttag der Vereinten Nationen appelliert daran, sich dafür einzusetzen, dass Jugendliche die Fähigkeiten und Möglichkeiten erhalten die sie brauchen, um auch eine zukunftsfähige und nachhaltige Welt für alle aufzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen junge Menschen unterschiedlichste Fertigkeiten und Fähigkeiten. Allen voran brauchen sie die Kompetenz, sich um ihre eigene Gesundheit und ihr eigenes Wohlbefinden im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten zu kümmern.

Ergotherapie im Kontext von Lehre, Ausbildung und Arbeitsmarkt

Ergotherapeut*innen unterstützen junge Menschen, wie beispielsweise Lehrlinge, ihre eigene Gesundheit im individuellen Alltag zu verbessern und gesundheitsschädigende Faktoren zu erkennen und zu vermeiden. Gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen am Arbeitsplatz sind ein wichtiger Ansatzpunkt, um die Gesundheit von Lehrlingen zu fördern und zu erhalten. Bei Beratungen in der Berufsschule und am Arbeitsplatz nutzen Ergotherapeut*innen insbesondere ihre ergonomische und gesundheitswissenschaftliche Expertise, um sowohl den unmittelbaren Arbeitsplatz, als auch die Arbeitsumgebung und -tätigkeit gesundheitsförderlich zu gestalten. Mit ihrer Arbeit leisten Ergotherapeut*innen einen wesentlichen Beitrag, um junge Menschen zu einer Teilhabe an einem bedeutungsvollen Lehr- bzw. Berufsalltag zu befähigen. Von der Erarbeitung von Strategien zur Gestaltung von Lernsituationen, der Anpassung des Arbeitsplatzes oder der Umstrukturierung von zeitlichen Abläufen im Alltag - die Maßnahmen in der Ergotherapie sind vielseitig , erläutert Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria.

Ergotherapie

Ergotherapie ist ein gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf und beschäftigt sich mit bedeutungsvollen Betätigungen des täglichen Lebens. Damit gemeint ist all das, was wir alle den ganzen Tag tun - tun wollen, tun müssen oder was von uns erwartet wird. Es geht um Betätigungen aus allen Lebensbereichen, die für uns wichtig sind, unseren Alltag ausmachen und unserem Leben Sinn verleihen. Der Zusammenhang von bedeutungsvollen Betätigungen, Gesundheit und Wohlbefinden steht im Mittelpunkt der Ergotherapie.

Ergotherapie Austria

Ergotherapie Austria ist die berufliche Interessensvertretung der Ergotherapeut*innen in Österreich. Der Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die ergotherapeutische Versorgung der Bevölkerung in Österreich, sowie berufs- und bildungspolitische Maßnahmen für seine Mitglieder sicherzustellen. Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich Ergotherapie Austria als Partner im Gesundheitswesen etabliert.



Rückfragen & Kontakt:

Christina Wagner, MSc / Ressort Berufspolitik/ c.wagner @ ergotherapie.at / +43 664 88473025