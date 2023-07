Studie belegt Wirksamkeit der iTind-Behandlung bei vergrößerter Prostata mehr als vier Jahre lang

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Olympus Corporation, ein weltweit agierendes Medizintechnik-Unternehmen, gab die Veröffentlichung von Studiendaten bekannt, die belegen, dass die minimal-invasive iTind™-Behandlung Menschen, die unter den Symptomen einer vergrößerten Prostata, auch bekannt als BPH, leiden, mehr als vier Jahre lang Linderung verschafft.

Die Daten der Langzeitstudie belegen, dass das iTind-Verfahren mehr als 50 Monate lang bis hin zu 79 Monate (6,6 Jahre) nach der Behandlung zu einer signifikanten und dauerhaften Linderung der BPH-bedingten Symptome des unteren Harntrakts (Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS) und zu einer Verbesserung des Internationalen Prostata-Symptomwerts (International Prostate Symptom Score, IPSS) und der Lebensqualität (Quality of Life, Qol) führt.1

Aufgrund der COVID 19-Pandemie konnten die Patienten bei der Nachbehandlung nach mehr als 48 Monaten nicht persönlich für Funktionstests untersucht werden. Daher wurde das Protokoll so angepasst, dass Daten zur Linderung von Langzeitsymptomen (IPSS), die Verbesserung der QoL und die Notwendigkeit einer Nachbehandlung telefonisch gesammelt werden konnten.

Zusammenfassung der langfristigen Studienergebnisse

Fünfzig Patienten setzten die prospektive, einarmige, multizentrische Studie über 36 Monate nach der Behandlung hinaus fort. Die Studie analysierte die Ergebnisse für 41 der 50 Patienten über 48 Monate hinaus. Neun der 50 Patienten standen für eine Nachuntersuchung nicht mehr zur Verfügung: Fünf Patienten wurden nicht weiterverfolgt; zwei Patienten verstarben, ohne dass ein Zusammenhang mit der Platzierung des iTind-Geräts bestand. Bei zwei Patienten (36-48 Monate nach Behandlung) wurde eine chirurgische Nachbehandlung erforderlich (eine transurethrale Resektion der Prostata, eine Thulium-Laser-Enukleation der Prostata).

Die Behandlung mit dem iTind-Gerät zeigte eine signifikante Linderung der Symptome mit einer IPSS-Reduktion von 45,3 % und einer IPSS-QoL-Reduktion von 45,1 % vom Ausgangswert bis zu 79 Monate nach dem Eingriff (beide P<0,0001).

36 Monate nach der Nachbehandlung wurden keine späteren postoperativen Komplikationen gemeldet und keiner der Patienten benötigte zusätzliche Medikamente.

Die chirurgische Nachbehandlungsrate nach 36 Monaten lag bei 4 %, und die kumulative gesamte Nachbehandlungsrate von Beginn an bis zu 79 Monaten betrug 11,1 %.

Die Studie wurde von Medi-Tate finanziert, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Olympus Corporation.

1 Amparore D, De Cillis S, Schulman C, Kadner G, Fiori C, Porpiglia F. Temporary implantable nitinol device for benign prostatic hyperplasia-related lower urinary tract symptoms: over 48-month results [published online ahead of print, 2023 Jun 23]. Minerva Urol Nephrol . 2023;

10.23736/S2724-6051.23.05322-3. doi: 10.23736/S2724-6051.23.05322-3



