Oö. Volksblatt: "Imageproblem" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 14. Juli 2023

Linz (OTS) - Arbeit spielt eine entscheidende Rolle in unserem Leben und hat weitreichende Auswirkungen auf uns als Individuen und auf die Gesellschaft als Ganzes. Hinter einer regelmäßigen Tätigkeit steht mehr als nur der Verdienst des Lebensunterhaltes. Ein sinnstiftender Beruf lässt uns unsere Fähigkeiten und Leidenschaften dazu nutzen, einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. Gleichzeitig wächst man auch selbst an seinen Aufgaben. Leider wird Arbeit immer öfter als eine Bürde verkauft und verstanden. Interessanterweise trägt ausgerechnet die selbsternannte Arbeiterpartei einiges dazu bei. Etwa ständig nach kürzeren Arbeitszeiten zu rufen, erweckt verstärkt den Eindruck, Vollzeit zu arbeiten, sei unmenschlich. Natürlich gibt es Tätigkeiten, bei denen es Sinn macht, den Arbeitstag zu verkürzen. Und immer mehr Betriebe gehen diesen Weg auch. Ebenso gibt es aber Beispiele, wo Arbeitnehmer (!) gerne länger arbeiten würden, es ihnen aber nicht erlaubt ist.

Die Diskussion über Arbeitszeiten ist daher wahrscheinlich gar nicht so entscheidend. Arbeit braucht neben den bestmöglichen Rahmenbedingungen vor allem eines: ein besseres Image. Bei der OÖVP geht man mit der Agenda genau diesen Weg. Vielleicht springt der positive Funke ja auch auf andere über ...

