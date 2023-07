Kleine Urlaubsoase für Kinder in Not

Wien/Tirol (OTS) - Für viele Menschen gestalten sich die aktuellen Zeiten äußerst schwierig. Gerade Heranwachsende, besonders jene in Not, bedürfen aber der Aufmerksamkeit der Gesellschaft. Ein Thema, das der österreichischen Hotelkette harry’s home besonders am Herzen liegt. Gemeinsam mit SOS-Kinderdorf möchte harry’s home unterstützen, indem sie Kinder und Jugendliche einlädt, in einem der zwölf Hotels zu urlauben. Damit möchte das Unternehmen den Heranwachsenden die Gelegenheit geben, zumindest für kurze Zeit den Alltag hinter sich zu lassen und neue Freundschaften zu schließen.

Im Rahmen des Aufenthaltes bei harry’s home können die Kinder es sich in einem geräumigen Zimmer gemütlich machen. Bei Pizza-Party, Brettspielen und Co können sie sich austauschen und den Alltag hinter sich lassen.

R. (15 Jahre), SOS-Kinderdorf Hinterbrühl: Am besten fand ich, dass wir so viel Spaß mit den anderen Kindern und Jugendlichen hatten. Ich habe ein paar neue Freunde gefunden.

Nora Deinhammer, Geschäftsführerin SOS-Kinderdorf: Wir arbeiten daran, jedem Kind ein liebevolles Zuhause zu schaffen, und wir sind dankbar, dass harry’s home uns bei dieser Mission unterstützt.

Bereits in fünfter Generation ist die Tiroler Familie Ultsch in der Hotellerie tätig. Tatsächlich ist die 2006 gegründete Hotelkette harry’s home, die nach dem Gründer Harald „Harry“ Ultsch benannt ist, auf Expansionskurs. Dass es dem Unternehmen gut geht, wird nicht als selbstverständlich genommen. Man möchte die Dankbarkeit darüber ausdrücken, sich sozial engagieren und der Gesellschaft Gutes tun.

Florian Ultsch, Prokurist harry’s home: Familie bedeutet für uns, miteinander reden und sich untereinander austauschen können. Ich selbst bin von klein auf im Hotelbetrieb aufgewachsen und sehe die Hotels schon immer wie einen riesengroßen Abenteuer-Spielplatz an, auf dem es allerhand zu entdecken gilt. Es gibt so viele junge Menschen in Not, die sich wünschen, einmal sorgenfrei Urlaub machen zu können. Wir freuen uns, wenn wir ihnen eine unbeschwerte Zeit ermöglichen können.

