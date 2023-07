Frauenring: Trauer um Marilies Flemming

Ehemalige Vorsitzende und Vorkämpferin verstorben

Wien (OTS) - „Mit Marilies Flemming verliert der Österreichische Frauenring nicht nur ihre ehemalige Vorsitzende sondern auch eine Politikerin, die in sehr vielen Funktionen tätig war,“ zeigt sich Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenringes betroffen.

Sowohl als Bundesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung als auch in ihrer Zeit als Bundesministerin mehrerer Ressorts und Präsidentin der Europäischen Frauenunion hatte sie ein wachsames Auge auf die Rechte von Frauen. Mit ihrem Widerstand gegen den Kraftwerksbau in der Hainburger Au oder gegen das Kraftwerk Zwentendorf war sie eine Vorreiterin in Umweltbelangen. Von 1984 bis 1991 war sie Vorsitzende des Österreichischen Frauenringes.

„Ihr Wirken wird uns immer in Erinnerung bleiben. Wir werden Marilies Flemming ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gehört ihren Angehörigen,“ so Klaudia Frieben.

Rückfragen & Kontakt:

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

office @ frauenring.at

Tel. 0664/6145800