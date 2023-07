VP-Taborsky/Marchetti: Gewalt am Keplerplatz: Sicherheitsmängel und Integrationsversagen in Wien-Favoriten

Wiener SPÖ ignoriert Unsicherheitszone - Forderungen nach effektiver Videoüberwachung

Wien (OTS) - Der Keplerplatz in Wien-Favoriten wurde am Mittwoch erneut zum Schauplatz einer Gewalttat. So soll ein 24-jähriger Syrer mit einem Flaschenhals auf einen anderen Mann eingestochen haben. Neben den Beamtinnen und Beamten der nahegelegenen Polizeistation waren auch die Sondereinheit WEGA und die Rettung im Einsatz.

Dazu Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Hannes Taborsky in einer ersten Reaktion: "Dieser bedauerliche Vorfall bestätigt erneut die bestehende Kritik an der Sicherheitssituation am Keplerplatz und an den öffentlichen Plätzen in Wien-Favoriten. Das jahrzehntelange Versagen der Wiener SPÖ zeigt sich hier ganz deutlich. Es ist besonders besorgniserregend, dass es sich bei dem Tatverdächtigen erneut um einen Syrer handelt. Mein Dank gilt den Einsatzkräften der Polizei, der Sondereinheit WEGA und der Berufsrettung für ihr schnelles und professionelles Eingreifen."

Die Polizisten der WEGA, konnten den mutmaßlichen Täter festnehmen und die Tatwaffe sicherstellen. Das Opfer erlitt Verletzungen und musste von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht werden.

"Der Keplerplatz war bereits in der Vergangenheit eine Unsicherheitszone in Favoriten. Der heutige Vorfall unterstreicht die Dringlichkeit, Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit am Keplerplatz zu ergreifen. So braucht es endlich eine effektive Videoüberwachung, um Straftaten wie diese zu verhindern und die Täter identifizieren zu können. Während die Wiener SPÖ, allen voran Bezirksvorsteher Marcus Franz, wegschaut, tut die Polizei und die Rettung ihr Möglichstes. Dabei können die Einsatzkräfte jedoch immer nur die Symptome des Integrationsversagens mildern. Es braucht aber nachhaltige Lösungen um den Keplerplatz sicher und lebenswert zu machen", so der Bezirksparteiobmann der Volkspartei Favoriten, Abg. z. NR. Nico Marchetti.

